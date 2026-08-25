Campanha de Lula cria jingle em ofensiva contra Flávio Bolsonaro para espalhar nas redes

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A canção cita o pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a compra uma mansão de R$ 6 milhões em Brasília

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A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a divulgar em aplicativos de mensagem, nesta terça-feira, 25, um jingle político em ofensiva contra o principal adversário na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). Como já mostrou o Estadão, uma rede articulada pelo PT abastece militantes com conteúdos políticos, especialmente no WhatsApp.

A canção cita o pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a compra uma mansão de R$ 6 milhões em Brasília. A música também menciona a prisão do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado. Procurada, a equipe do candidato do PL não se manifestou.

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A música distribuída pelos petistas tem como inspiração um jingle, de dez anos atrás, que virou meme nas redes sociais nesta eleição. A gravação original, em ritmo de forró acelerado, contém acusações contra candidato à prefeitura de Cocal dos Alves (PI) em 2016.

"Quem pediu para Daniel Vorcaro R$ 61 milhões para fazer o filme do pai? Foi o Flávio Bolsonaro", diz o jingle. "Quem está fugido nos Estados Unidos porque se voltar para o Brasil pode ser preso? É o Eduardo, irmão do Flávio. Quem comprou uma mansão de R$ 6 milhões sem dizer de onde veio o dinheiro? Foi o Flávio Bolsonaro. Quem está preso por tentativa de golpe de Estado no Brasil? É o Jair, pai do Flávio. Quem é acusado de comandar um esquema de 'rachadinha' no gabinete do Flávio? É o Queiroz, amigo do Flávio", diz a música.

A suspeita de esquema de "rachadinha" foi revelada pelo Estadão em 2018. Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou decisões sobre o caso envolvendo Queiroz e Flávio Bolsonaro. As provas obtidas por meio da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos investigados, usados para embasar a denúncia do Ministério Público, foram desconsideradas.

O jingle, de 50 segundos, foi publicado por uma administradora no grupo do WhatsApp do "Lulaverso", que é um portal multiplataforma criado para a campanha petista de 2022. Ele está presente no Twitter, no TikTok, no Instagram, no WhatsApp e no Telegram e segue ativo neste ano.

"Já escutaram o novo hit do ano? Compartilhem pra tocar em todas as caixas de som do Brasil!", diz a mensagem, acompanhada de um arquivo de áudio.

A campanha de Lula concentra a artilharia contra Flávio num momento em que o presidente é pressionado a se manifestar sobre a situação do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, seu filho mais velho. Lulinha é alvo de três inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF).

As apurações conduzidas pela Polícia Federal investigam suspeitas de tráfico de influência em negócios de aliados no governo federal. Os casos envolvem o Ministério da Saúde, a Dataprev e outras estruturas da administração pública.

O Estadão mostrou nesta segunda-feira, 24, que a investigação da PF identificou um operador financeiro que era usado pela lobista Roberta Luchsinger para realizar saques em dinheiro vivo e pagamentos em espécie.

Uma das suspeitas dos investigadores é que esse operador pagou passagens aéreas para Lulinha. Roberta, amiga de Lulinha, também é investigada por suspeita de tráfico de influência no governo.

A campanha já quer fazer ataques contra Flávio Bolsonaro logo nas primeira inserções de Lula durante a propaganda eleitoral para rádio e TV. Lula participou das gravações. Pessoas da equipe disseram ao Estadão que a ideia principal é "defender o legado" do terceiro governo do petista e comparar as realizações diretamente com a gestão de Jair Bolsonaro. O horário eleitoral na rádio e na TV para os presidentes começará neste sábado, 29.





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