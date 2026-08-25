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Política | Notícia

ABMES apresenta dez compromissos para educação superior aos candidatos à Presidência

Documento reúne propostas para ampliar o acesso, modernizar a regulação e incorporar novas tecnologias ao ensino superior brasileiro

Por JC Publicado em 25/08/2026 às 17:00
ABMES apresenta dez compromissos para educação superior aos candidatos à Presidência
ABMES apresenta dez compromissos para educação superior aos candidatos à Presidência - ABMES/Divulgação

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A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) divulgou uma carta aberta aos candidatos à Presidência da República com dez compromissos que considera fundamentais para a educação superior no próximo ciclo de governo. O documento é assinado por Janguiê Diniz, diretor-presidente da ABMES, e foi divulgado em agosto de 2026.

A entidade afirma que as instituições particulares respondem por 80% das matrículas do ensino superior e defende que o setor tenha participação na formulação das políticas públicas para a área. A ABMES também declara manter independência político-partidária e direciona a carta a todos os candidatos à Presidência.

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Carta reúne dez propostas para o próximo governo

Entre os compromissos apresentados está a defesa da educação superior como política de Estado, com ampliação do acesso, garantia de qualidade e formação profissional alinhada às transformações da economia.

A ABMES também propõe mudanças nas políticas de financiamento estudantil. A entidade defende a modernização do Fies, o fortalecimento do ProUni e a criação de novos instrumentos públicos e privados para ampliar o acesso de estudantes que não têm condições de pagar pela graduação.

Outro ponto abordado é a segurança jurídica e a modernização da regulação. A associação pede regras mais claras e previsíveis, além de processos regulatórios com prazos efetivos para decisões da administração pública.

Na área de avaliação, a entidade defende que instrumentos como Enade, Enamed e os demais mecanismos do Sinaes sejam utilizados para promover a melhoria da qualidade do ensino, e não apenas como instrumentos de punição.

A carta ainda trata de inovação, inteligência artificial e novas tecnologias educacionais. A ABMES afirma que o próximo governo deve estimular a transformação digital e evitar que a regulamentação impeça a adoção de novas tecnologias.

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Outro compromisso é relacionado à oferta presencial e a distância. A entidade defende que as duas modalidades sejam avaliadas pela qualidade da aprendizagem e consideradas formas complementares de ampliar o acesso à educação.

A ABMES também reivindica maior participação das instituições particulares em políticas de pesquisa, ciência, pós-graduação e inovação, além de defender currículos mais flexíveis e maior aproximação entre universidades e empresas.

Entre os últimos compromissos estão a defesa da liberdade acadêmica, do pluralismo e da autonomia das instituições, além da criação de mecanismos permanentes de participação de mantenedoras, estudantes, professores e entidades representativas na formulação das políticas públicas.

Ao final, a ABMES afirma que os dez pontos não representam uma agenda corporativa, mas uma proposta para o desenvolvimento do país. A entidade diz esperar dos candidatos compromissos que ultrapassem os quatro anos de um mandato e afirma estar aberta ao diálogo com as candidaturas.

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