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Política | Notícia

Candidato ao Senado, Carlos Sant’Anna participa de sabatina na Rádio Jornal

Entrevista acontece nesta terça-feira (25), das 9h às 9h30, no programa Passando a Limpo; transmissão pode ser acompanhada ao vivo

Por Pedro Beija Publicado em 25/08/2026 às 8:03
Carlos Sant'Anna, candidato ao Senado pelo Partido Novo
Carlos Sant'Anna, candidato ao Senado pelo Partido Novo - Reprodução/Instagram Carlos Sant'Anna

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A Rádio Jornal recebe, nesta terça-feira (25), o candidato ao Senado por Pernambuco Carlos Sant’Anna (Novo) para a segunda entrevista do ciclo de sabatinas com os postulantes às duas vagas do Estado no Senado Federal nas eleições de 2026.

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A entrevista começa às 9h, dentro do programa Passando a Limpo, com perguntas dos jornalistas Igor Maciel e Romoaldo de Souza. Com duração de 30 minutos, a sabatina é transmitida ao vivo pela Rádio Jornal e pelos canais digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

A rodada foi aberta nesta segunda-feira (24) com o deputado federal Eduardo da Fonte (PP). Ao todo, sete candidatos participarão das entrevistas, que buscam apresentar ao eleitor as propostas, posições e prioridades de cada postulante para Pernambuco, além das pautas que pretendem defender no Congresso Nacional.

  • Segunda-feira (24): Eduardo da Fonte (PP);
  • Terça-feira (25): Carlos Sant’Anna (Novo);
  • Quarta-feira (26): Marília Arraes (PDT);
  • Quinta-feira (27): Humberto Costa (PT);
  • Sexta-feira (28): Túlio Gadêlha (PSD);
  • Segunda-feira (31): Mendonça Filho (PL);
  • Terça-feira (1º): Paulo Rubem (Rede).

Carlos Sant’Anna

Advogado especialista em Direito Tributário, Carlos Sant’Anna disputa um cargo eletivo pela primeira vez. Ele preside a Comissão de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) e já ocupou o cargo de secretário executivo de Desenvolvimento Econômico durante o governo Raquel Lyra (PSD).

O Partido Novo lançou Sant’Anna para a disputa ao Senado e, na eleição para o Governo de Pernambuco, apoia a reeleição de Raquel Lyra. No plano nacional, a legenda tem como candidato à Presidência o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo).

Entre os principais temas defendidos pelo candidato está a atuação do Senado como contrapeso aos demais Poderes, especialmente na fiscalização do Supremo Tribunal Federal (STF). Desde o lançamento da candidatura, Sant’Anna tem criticado decisões e comportamentos de ministros da Corte e cobrado uma postura mais ativa dos senadores.

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