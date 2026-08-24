Candidato ao Senado, Carlos Sant’Anna participa de sabatina na Rádio Jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entrevista acontece nesta terça-feira (25), das 9h às 9h30, no programa Passando a Limpo; transmissão pode ser acompanhada ao vivo

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A Rádio Jornal recebe, nesta terça-feira (25), o candidato ao Senado por Pernambuco Carlos Sant’Anna (Novo) para a segunda entrevista do ciclo de sabatinas com os postulantes às duas vagas do Estado no Senado Federal nas eleições de 2026.

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A entrevista começa às 9h, dentro do programa Passando a Limpo, com perguntas dos jornalistas Igor Maciel e Romoaldo de Souza. Com duração de 30 minutos, a sabatina é transmitida ao vivo pela Rádio Jornal e pelos canais digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

A rodada foi aberta nesta segunda-feira (24) com o deputado federal Eduardo da Fonte (PP). Ao todo, sete candidatos participarão das entrevistas, que buscam apresentar ao eleitor as propostas, posições e prioridades de cada postulante para Pernambuco, além das pautas que pretendem defender no Congresso Nacional.

Segunda-feira (24): Eduardo da Fonte (PP);

Terça-feira (25): Carlos Sant’Anna (Novo);

Quarta-feira (26): Marília Arraes (PDT);

Quinta-feira (27): Humberto Costa (PT);

Sexta-feira (28): Túlio Gadêlha (PSD);

Segunda-feira (31): Mendonça Filho (PL);

Terça-feira (1º): Paulo Rubem (Rede).

Carlos Sant’Anna

Advogado especialista em Direito Tributário, Carlos Sant’Anna disputa um cargo eletivo pela primeira vez. Ele preside a Comissão de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) e já ocupou o cargo de secretário executivo de Desenvolvimento Econômico durante o governo Raquel Lyra (PSD).

O Partido Novo lançou Sant’Anna para a disputa ao Senado e, na eleição para o Governo de Pernambuco, apoia a reeleição de Raquel Lyra. No plano nacional, a legenda tem como candidato à Presidência o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo).

Entre os principais temas defendidos pelo candidato está a atuação do Senado como contrapeso aos demais Poderes, especialmente na fiscalização do Supremo Tribunal Federal (STF). Desde o lançamento da candidatura, Sant’Anna tem criticado decisões e comportamentos de ministros da Corte e cobrado uma postura mais ativa dos senadores.