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Política | Notícia

Raquel Lyra rebate pedido de impeachment contra Priscila Krause: "Quer ganhar no tapetão"

Em caminhada na Várzea, a candidata afirmou que a disputa eleitoral deve ser decidida nas urnas e disse que responderá às críticas com trabalho

Por Mariana de Sousa Publicado em 20/08/2026 às 22:51 | Atualizado em 20/08/2026 às 22:58
Governadora Raquel Lyra em campanha pela reeleição
Governadora Raquel Lyra em campanha pela reeleição - Miva Filho

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) rebateu a oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) que apresentou um pedido de impeachment contra a vice-governadora Priscila Krause (PSD). A declaração ocorreu no discurso de uma caminhada de campanha no bairro da Várzea, no Recife, nesta quinta-feira (20).

Tem gente que fala de democracia, mas quer ganhar no tapetão. A gente se encontra na urna. A vontade livre do povo vai ser manifestada. E para aqueles que vêm com mentira, com gesto de violência, que acham que é mais fácil contra mulher, a gente vai vencer com trabalho e com amor”, afirmou.

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No discurso, Raquel voltou a defender a vice-governadora e classificou Priscila como uma mulher “trabalhadora” e “honesta”. Ao falar sobre a estratégia eleitoral, disse que a campanha deve buscar também os eleitores que ainda não decidiram o voto.

“Vamos juntos e firmes, todo dia, não somente para falar com aqueles que já votam com a gente, mas sobretudo para aqueles que estão em dúvida”, discursou.

A governadora também associou as críticas à sua gestão à disputa eleitoral e disse que pretende responder aos ataques com ações do governo. “Para cada ato de violência, uma entrega do governo de Pernambuco. Para cada ato de ódio, a gente vem com amor no coração”, declarou.

Porta em porta na Várzea

Raquel percorreu ruas do bairro acompanhada de aliados e apoiadores. O trajeto, de pouco mais de um quilômetro, teve início na Avenida Barão de Bonito. Durante o percurso, a governadora cumprimentou moradores, entregou panfletos e participou de ações de campanha de porta em porta.

Ainda coletiva à imprensa, a governadora citou ações realizadas por sua gestão no bairro. "É uma comunidade que carece de muitos investimentos, aqui nós estamos fazendo calçamento, pavimentação, colocando escritura de terra, iluminação, estamos começando a construção de uma creche e a carga que vem muito Reforma no Lar, é uma modalidade do que a gente tem fazendo de melhoria habitacional que tem acontecido não só aqui no Recife, mas em Pernambuco como um todo", disse.

Acompanharam a agenda a vice-governadora Priscila Krause, os candidatos ao Senado na chapa de Raquel Eduardo da Fonte (PP), Túlio Gadêlha (PSD), além dos candidatos a deputado federal Miguel Coelho (UB) e Daniel Coelho, o candidato ao Senado Mendonça Filho (PL), além do candidato a deputado estadual Davi Muniz (PSD).

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