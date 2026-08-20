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Política | Notícia

PL pede que Justiça autorize Michelle a ser substituída no cuidado de Bolsonaro

Segundo ele, o objetivo é liberar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para se concentrar em sua campanha ao Senado pelo Distrito Federal

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/08/2026 às 15:17 | Atualizado em 20/08/2026 às 15:17
Michelle Bolsonaro pede votos a Fl&aacute;vio
Michelle Bolsonaro pede votos a Flávio - PL/Mulher

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O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira, 20, que o partido entrou com um pedido para que outra pessoa fique responsável pelos cuidados médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o objetivo é liberar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para se concentrar em sua campanha ao Senado pelo Distrito Federal e em viagens do candidato do partido à Presidência, Flávio Bolsonaro.

"Temos de conseguir autorização do Poder Judiciário para que ela seja substituída, porque ela precisa participar da campanha, fazer a campanha dela para o Senado e precisa estar presente nos comícios principais do Flávio Bolsonaro", disse Valdemar à CNN Brasil.

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Segundo ele, Michelle tem muito carisma e será importante para promover o nome de Flávio. Valdemar disse que, após a reconciliação entre os dois, Flávio teria subido dois ou três pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto.

Valdemar falou, no entanto, que o plano é que a ex-primeira-dama participe apenas das agendas com maior relevância.

O presidente do PL também defendeu que Pablo Marçal possa concorrer à Presidência, mas disse considerar essa hipótese improvável, por impedimento da Justiça Eleitoral.

Valdemar afirmou ainda que as mudanças de discurso de Flávio foi causada por mudanças de marqueteiros - o senador passou a acenar mais ao bolsonarismo e menos ao centro.

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