PGR pede que investigação sobre Lulinha deixe o STF e vá para primeira instância

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Procuradoria afirma que não há investigados com foro privilegiado e defende o envio das apurações para a Justiça comum

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A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que as investigações envolvendo o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, sejam remetidas à primeira instância da Justiça. Filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele é alvo de apurações por suspeitas de tráfico de influência.

Em manifestação encaminhada ao ministro André Mendonça, relator dos casos, a PGR argumenta que não há razão para a permanência das investigações no Supremo, já que nenhum dos investigados possui foro por prerrogativa de função.

Lulinha é alvo de três frentes de investigação que chegaram ao STF a partir de indícios identificados durante as quebras de sigilo da Operação Sem Desconto, que apura um esquema de descontos indevidos e não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os procedimentos passaram a tramitar sob a supervisão de Mendonça porque o ministro identificou conexão entre as novas apurações e investigações já conduzidas no Supremo.

Investigação

Entre os casos está uma investigação sobre suspeitas de tráfico de influência e corrupção passiva em negociações relacionadas à autorização para comercialização de cannabis medicinal.

Em 30 de julho, Mendonça autorizou a Polícia Federal a apurar se Lulinha teria atuado junto ao Ministério da Saúde para favorecer interesses ligados ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Outro inquérito envolve suspeitas de articulações para a celebração de contratos com o governo federal por meio da Dataprev. A PF investiga a possível atuação de empresários e outros envolvidos em negociações que teriam contado com a participação de Lulinha.

Há ainda um terceiro pedido de investigação, relacionado à empresa 3Structure It, no qual o empresário é suspeito de ter usado o nome do presidente Lula para beneficiar companhias parceiras. O pedido ainda está sob análise.

Segundo as suspeitas investigadas pela Polícia Federal, Lulinha teria usado sua proximidade com integrantes do governo federal para obter benefícios próprios ou favorecer interesses de terceiros.

A defesa do empresário afirma que ele é alvo de perseguição pelo fato de ser filho do presidente da República.

Com o pedido da PGR, caberá agora ao ministro André Mendonça decidir se mantém as investigações no Supremo ou determina o envio dos procedimentos à primeira instância da Justiça.



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