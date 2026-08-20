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MG: Patrus descarta federalizar Codemig e Cemig, mas quer manter Copasa privada 'sob condições'

Patrus diferenciou as áreas em que considera necessária a presença do Estado daquelas em que pretende ampliar a participação privada

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/08/2026 às 14:56 | Atualizado em 20/08/2026 às 14:57
Com tr&acirc;nsito entre movimentos sociais, igrejas e alas mais &agrave; esquerda do PT, Patrus Ananias &eacute; a aposta para fortalecer o palanque de Lula em Minas
Com trânsito entre movimentos sociais, igrejas e alas mais à esquerda do PT, Patrus Ananias é a aposta para fortalecer o palanque de Lula em Minas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

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O candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, apresentou nesta quinta-feira, 20, posições distintas para três dos principais ativos ligados ao Estado. De um lado, descartou federalizar a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e federalizar ou privatizar a Cemig. De outro, disse que, se eleito, vai manter a Copasa privatizada caso a empresa cumpra compromissos relacionados ao abastecimento de água e ao saneamento básico. As declarações foram dadas durante sabatina da Folha de S.Paulo e do UOL.

Patrus diferenciou as áreas em que considera necessária a presença do Estado daquelas em que pretende ampliar a participação privada. No caso da Cemig, argumentou que o fornecimento de energia está diretamente ligado à vida da população e citou residências, hospitais, postos de saúde e escolas.

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Disse ainda que Cemig e Codemig devem ser preservadas por estarem, na avaliação dele, vinculadas ao interesse público. A Codemig é estatal mineira dedicada à exploração do nióbio em Araxá, operados em parceria com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), uma empresa controlada pela família Moreira Salles.

A posição de Patrus é diferente para a Copasa. Embora seu plano de governo proponha rever o processo de privatização, Patrus explicou que essa revisão, em seu eventual governo, passaria pela definição e fiscalização dos compromissos da empresa com o abastecimento de água e o saneamento básico, e não necessariamente pela reversão da operação.

"Se a empresa cumprir bem os seus compromissos, nós vamos manter a privatização até por questão de recursos", afirmou.

Caso essas obrigações não sejam atendidas, o candidato disse que pretende rediscutir a situação à luz da legislação e com participação do Legislativo e do Judiciário.

Dívida e Propag

A discussão sobre os ativos estaduais ocorreu também no contexto da dívida de Minas. Patrus afirmou que o Estado cumprirá seus compromissos, mas pretende discutir novas condições com o governo federal.

Entre as possibilidades citadas estão o alongamento do prazo e a possibilidade de usar investimentos públicos em Minas, nas áreas de educação, saúde, segurança alimentar e segurança pública, para abater a dívida.

Embora tenha dito que acompanhou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), considerou a iniciativa federal um momento importante. O petista afirmou ter aplaudido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando o plano foi aprovado mas defendeu discutir pontos do acordo com Minas.

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O candidato disse ainda que, se eleito, pretende abrir as contas do Estado para verificar onde a dívida foi contraída e como os recursos foram aplicados.

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