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Mesmo inelegível, Pablo Marçal pede Pix para apoiadores

O candidato à Presidência afirmou, ainda, que quem não pudesse doar por estar "passando fome no governo Lula" poderia ajudar com o engajamento.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/08/2026 às 16:58
Decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo declarou o influenciador Pablo Marçal (PRTB) inelegível por oito anos
Decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo declarou o influenciador Pablo Marçal (PRTB) inelegível por oito anos - Divulgação

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O candidato à Presidência Pablo Marçal (PRTB) está inelegível e a candidatura é incerta. Mesmo assim, o coach e influencer está pedindo doações via Pix para os seguidores.

Na noite desta quarta-feira, 19, durante transmissão ao vivo do podcast Iron Talks, o candidato afirmou ter arrecado R$ 9 milhões em doações nas última eleições, quando concorreu à Prefeitura de São Paulo. Ele, então, conclamou os seguidores a colaborem com Pix para as eleições de 2026.

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"Eu não vou usar dinheiro público. Não vou usar meu dinheiro e explico: a pessoa que usa o seu dinheiro ela quer de volta. Agora, se você pode doar com alguma coisa [...] qualquer quantidade só para mostrar que você tá junto", disse Marçal.

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Marçal afirmou, ainda, que quem não pudesse doar por estar "passando fome no governo Lula" poderia ajudar com o engajamento.

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Marçal está inelegível por oito anos. No início de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve condenação do candidato por uso indevido dos meios de comunicação social durante a campanha de 2024 à prefeitura de São Paulo. Marçal recorre da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo a Justiça Eleitoral, o então candidato se beneficiou de uma estratégia de disseminação massiva de vídeos por meio de um concurso promovido na comunidade "Cortes do Marçal", no Discord. Os apoiadores eram incentivados a publicar cortes de vídeos com a hashtag #prefeitomarçal em troca de prêmios. A prática vedada pela legislação eleitoral.

Além disso, o TSE proibiu Marçal de acessar recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário nesta quinta-feira, 20. A decisão também o impede de participar de debates e de aparecer no horário eleitoral gratuito de rádio e TV. A medida atende a pedido cautelar do Ministério Público Eleitoral e foi relatada pela ministra Estela Aranha, com votação unânime no plenário. As restrições valem até o TSE julgar o mérito do registro de candidatura de Marçal.

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