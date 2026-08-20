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Política | Notícia

Mendonça Filho recebe Título de Cidadão Goianense e promete atuar por campus da UFPE

Ao receber o título, Mendonça destacou a criação de um campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em Goiana

Por JC Publicado em 20/08/2026 às 16:38
Mendonça Filho recebe Título de Cidadão Goianense e destaca contribuição para o desenvolvimento de Goiana
Mendonça Filho recebe Título de Cidadão Goianense e destaca contribuição para o desenvolvimento de Goiana - Divulgação

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O candidato ao Senado Mendonça Filho recebeu, nesta quinta-feira (20), o Título de Cidadão Goianense, durante solenidade na Câmara Municipal de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. A homenagem foi proposta pelo vereador Renato Sandré, que citou a atuação do ex-ministro da Educação em projetos relacionados ao município, como a implantação do curso de Medicina e a articulação para a instalação da Hemobras.

Ao receber o título, Mendonça destacou a criação de um campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em Goiana, iniciativa lançada durante sua passagem pelo Ministério da Educação. Segundo ele, a estrutura ainda não entrou em funcionamento e depende de medidas do governo federal. O candidato afirmou que pretende atuar, caso seja eleito senador, para viabilizar a implantação.

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“Eu assumo o compromisso de que, como senador, vou lutar para tirar essa obra do papel. O impulso que uma universidade federal proporciona para um município é extraordinário”, afirmou.

Mendonça também citou a implantação do curso de Medicina em Goiana, que, segundo ele, teve impactos na economia e na área de saúde do município. “A presença de um curso de Medicina movimenta o comércio, os serviços, gera oportunidades e fortalece toda uma cadeia econômica”, disse.

Durante a solenidade, também foram lembradas a atuação de Mendonça no processo de regulação da Faculdade de Goiana (FAG) junto ao Ministério da Educação e a participação nas articulações para a instalação da Hemobras no município, incluindo a aquisição do terreno destinado ao empreendimento.

O vereador Renato Sandré afirmou que a homenagem havia sido proposta em 2024 e justificou a concessão do título pelas ações realizadas por Mendonça em Goiana. “Ele tem uma história em Goiana”, declarou.

 

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