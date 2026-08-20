Deputados do PSB pedem impeachment da vice-governadora Priscila Krause na Alepe

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Documento também acusa a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, de crime de responsabilidade no caso do Hospital Perpétuo Socorro, em Garanhuns

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Três deputados estaduais do PSB apresentaram à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) um pedido de impeachment contra a vice-governadora Priscila Krause (PSD), a quem atribuem a prática de crime de responsabilidade no âmbito do caso envolvendo a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, no Agreste. A unidade tem como sócio-proprietário Jorge Branco Neto, marido da vice-governadora.

O documento é assinado pelos deputados Rodrigo Farias, vice-presidente da Alepe, Sileno Guedes, presidente da Comissão de Saúde, e Romero Albuquerque. Os três são filiados ao PSB, partido do candidato ao Governo de Pernambuco João Campos e principal adversário da governadora Raquel Lyra (PSD).

Além de Priscila, a representação também atribui a prática de crime de responsabilidade à secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Na abertura da peça, os parlamentares afirmam que a denúncia trata da "possível ocorrência de atos lesivos ao patrimônio público estadual e federal, concretização de crimes e atos de improbidade". A primeira página do documento cita como fundamentos a Constituição Estadual, o Regimento Interno da Alepe e a Lei Federal nº 1.079/1950, que trata dos crimes de responsabilidade.

Segundo nota divulgada pelos deputados, o pedido foi apresentado após uma série de questionamentos da oposição sobre os recursos destinados pelo Governo de Pernambuco ao hospital e ganhou um novo capítulo após a conclusão de uma auditoria federal que apontou prejuízo de R$ 905,2 mil em recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Governo de Pernambuco foi procurado pelo Jornal do Commercio para se manifestar especificamente sobre o pedido de impeachment e as acusações apresentadas pelos parlamentares, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.

Os deputados sustentam que Priscila teria praticado atos relacionados ao orçamento da Saúde durante períodos em que exerceu interinamente o cargo de governadora. Segundo os parlamentares, ela assinou atos envolvendo cerca de R$ 200 milhões em recursos destinados à área, dos quais também teria sido beneficiária a rede de prestadores da qual faz parte o hospital administrado pelo marido.

Os deputados afirmam ainda que a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro já recebeu cerca de R$ 75 milhões do Governo de Pernambuco e destacam que Priscila é casada com Jorge Branco em regime de comunhão de bens.

Outra linha apresentada pela oposição diz respeito à estrutura administrativa da Secretaria Estadual de Saúde. Na nota, os parlamentares afirmam que Priscila participou da nomeação de responsáveis por áreas jurídica, financeira e de licitação da pasta que, segundo eles, integravam a cadeia administrativa relacionada aos pagamentos feitos ao hospital.

As afirmações fazem parte da argumentação apresentada pelos autores da denúncia e ainda terão que ser analisadas pela Assembleia. O protocolo do documento, por si só, não representa o reconhecimento da ocorrência de crime de responsabilidade nem a abertura do processo de impeachment.

"O nosso objetivo é que tudo seja devidamente apurado como prevê a lei, diante de indícios evidentes de graves irregularidades", afirmaram Sileno, Rodrigo e Romero na nota conjunta.

Auditoria apontou prejuízo de R$ 905 mil

O pedido ocorre menos de uma semana depois de o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), ligado ao Ministério da Saúde, concluir uma fiscalização sobre a atuação da Secretaria Estadual de Saúde e os serviços prestados pelo hospital entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

A auditoria calculou um prejuízo de R$ 905.233,95 e propôs a devolução do valor ao Fundo Nacional de Saúde. Desse total, R$ 897.253,95 são relacionados a procedimentos assistenciais cuja realização, segundo os auditores, não foi adequadamente comprovada nos registros analisados. Outros R$ 7.980 correspondem a recursos do Piso Nacional da Enfermagem.

Foram analisados, entre outros serviços, procedimentos cirúrgicos oncológicos, sessões de hemodiálise, quimioterapia e hormonioterapia. Durante a auditoria, tanto a SES quanto o hospital apresentaram justificativas, e parte delas foi aceita pelos auditores, provocando a revisão de valores que haviam sido inicialmente questionados.

Mesmo diante das explicações, o DenaSUS manteve a avaliação sobre a existência de riscos relacionados ao vínculo e recomendou à Secretaria de Saúde a adoção de mecanismos formais para prevenir e administrar potenciais conflitos de interesse.

Após a divulgação do resultado, a SES informou que recorreria à Justiça para pedir a revisão do relatório final da auditoria.

Tramitação na Alepe



A apresentação da denúncia é apenas o primeiro passo de um eventual processo contra a vice-governadora. Pelo Regimento Interno disponibilizado pela Alepe, denúncias por crimes de responsabilidade atribuídos ao governador, ao vice-governador ou a secretários de Estado devem ser apresentadas por escrito ao presidente da Assembleia e submetidas ao Plenário.

Para que a denúncia seja admitida, são necessários os votos de dois terços dos deputados estaduais — 33 dos 49 parlamentares. Caso esse patamar seja alcançado, o Regimento prevê a formação de um Tribunal Especial para realizar o julgamento, composto por sete deputados e sete desembargadores e presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A norma estabelece ainda que o acusado fica suspenso de suas funções após a instauração do processo. Se o julgamento não for concluído em até 180 dias, o afastamento deixa de valer, sem impedir a continuidade da análise da denúncia.



