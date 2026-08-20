Ao vivo: Raquel Lyra encerra série de sabatinas com candidatos ao Governo de Pernambuco no SJCC

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A sabatina será realizada das 11h às 12h e poderá ser acompanhada pela Rádio Jornal, TV Jornal, TV Jornal Interior e pelos canais digitais do SJCC

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A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição pela coligação Pernambuco de Coração, encerra nesta quinta-feira (20) a série de sabatinas promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os candidatos ao Governo de Pernambuco. Depois de João Campos (PSB), entrevistado na segunda-feira (17), e Ivan Moraes (PSOL), que participou na terça (18), Raquel será a terceira candidata a responder perguntas dos jornalistas Natália Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho sobre propostas, trajetória política, gestão e os principais desafios do Estado.

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A sabatina será realizada das 11h às 12h e poderá ser acompanhada pela Rádio Jornal, TV Jornal, TV Jornal Interior e pelos canais digitais do SJCC. A sequência dos encontros foi definida por sorteio com a presença de representantes das candidaturas. A série integra a cobertura eleitoral do Sistema, que também realizará um debate entre os postulantes ao Palácio do Campo das Princesas.

Raquel Lyra

Raquel Lyra chega à disputa pelo segundo mandato à frente do Governo de Pernambuco após uma trajetória de seis eleições. Advogada, filha do ex-governador João Lyra Neto, iniciou a carreira política no PSB. Foi eleita deputada estadual em 2010 e reeleita em 2014. Antes disso, integrou a administração estadual durante o governo Eduardo Campos e ocupou a Secretaria da Criança e da Juventude.

Governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) - Janaína Pepeu Governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) - Janaína Pepeu Governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) - Janaína Pepeu

Em 2016, já filiada ao PSDB, venceu a eleição para a Prefeitura de Caruaru, tornando-se a primeira mulher a comandar o município. Quatro anos depois, foi reeleita no primeiro turno. Em 2022, deixou a prefeitura para disputar o Governo de Pernambuco e terminou o primeiro turno em segundo lugar, com 20,58% dos votos. No segundo turno, venceu Marília Arraes e foi eleita governadora com 58,70% dos votos válidos, tornando-se a primeira mulher eleita para comandar o Estado.

Na tentativa de permanecer no Palácio do Campo das Princesas, Raquel aposta na continuidade das ações iniciadas durante o primeiro mandato. Ao lançar oficialmente a candidatura, afirmou que pretende aprofundar investimentos e entregas realizadas nos últimos três anos e meio e declarou não ter “dúvida nenhuma” de que “os próximos anos serão os melhores da história de Pernambuco”.

Propostas

O programa de governo apresentado pela candidata para um eventual segundo mandato foi dividido em seis eixos: Educação, Ciência e Tecnologia; Saúde e Qualidade de Vida; Segurança, Cidadania e Direitos Humanos; Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura; Meio Ambiente e Cidades; e Gestão, Transparência e Combate à Corrupção. O documento foi anexado ao sistema da Justiça Eleitoral em 15 de agosto, no limite do prazo, depois de o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) intimar a campanha a apresentar o programa.

Entre as propostas está a construção de 250 novas creches, com previsão de criação de 60 mil vagas. A meta retoma uma das principais promessas apresentadas por Raquel na campanha de 2022. O programa também estabelece ações nas áreas de educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento econômico e meio ambiente, além de medidas relacionadas à modernização da gestão estadual.

Na saúde, a campanha tem utilizado como vitrine obras e equipamentos iniciados ou entregues durante a atual gestão. Entre eles estão os hospitais regionais e investimentos na ampliação da estrutura de atendimento. No primeiro dia oficial de campanha, em Caruaru, a governadora citou a construção do novo Hospital Regional do Agreste entre as ações que pretende levar adiante, além da requalificação do Batalhão Integrado Especializado (Biesp), da duplicação da PE-95.

Na infraestrutura, a estratégia da candidata é associar a continuidade do governo a obras iniciadas ou planejadas em diferentes regiões. O discurso de campanha tem sido marcado pela defesa de investimentos no interior, especialmente no Agreste, e pela apresentação de obras como parte do argumento de que o Estado passou a recuperar capacidade de investimento durante sua gestão.

Patrimônio

Além das propostas, o patrimônio declarado à Justiça Eleitoral integra o perfil da candidatura. Para a eleição de 2026, Raquel Lyra informou possuir R$ 359.498,33 em bens.