Aliados de Raquel Lyra criticam pedido de impeachment de Priscila Krause e apontam motivação eleitoral

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A representação foi protocolada na Assembleia Legislativa de pelos deputados de oposição Sileno Guedes, Rodrigo Farias e Romero Albuquerque

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Aliados da governadora Raquel Lyra reagiram ao pedido de impeachment apresentado por três deputados estaduais do PSB contra a vice-governadora Priscila Krause e classificaram a iniciativa como uma ação de caráter político e eleitoral.

A representação foi protocolada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) pelos deputados Sileno Guedes, Rodrigo Farias e Romero Albuquerque, aliados de João Campos, principal adversário de Raquel no pleito deste ano.

O deputado estadual Antônio Moraes criticou a iniciativa. Segundo ele, a proximidade das eleições seria um dos fatores que explicariam a apresentação da denúncia. “Essa representação assinada por esses deputados não possui qualquer embasamento legal ou técnico para sustentar um pedido de tal gravidade”, afirmou. Na avaliação do parlamentar, a iniciativa seria uma “manobra” de “pura politicagem”.

Moraes também defendeu a reputação da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, unidade que tem como sócio-proprietário Jorge Branco Neto, marido de Priscila Krause. O hospital é citado no pedido de impeachment apresentado pelos deputados do PSB.

O deputado afirmou que a instituição presta serviços de saúde à população pernambucana há anos e lembrou que também atuou durante as gestões dos ex-governadores Eduardo Campos e Paulo Câmara, ambos do PSB.

“Naquela época, o trabalho prestado pela instituição era considerado idôneo e essencial ao Agreste. Agora, por razões estritamente convenientes ao debate político, tenta-se manchar a reputação de um hospital com décadas de dedicação à saúde pública”, disse.

Alepe

Moraes afirmou ainda acreditar que a representação não avançará na Assembleia e criticou a participação do Ministério da Saúde no caso, após auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS) apontar prejuízo de R$ 905,2 mil em recursos do SUS relacionados à unidade.

A apresentação da denúncia não significa a abertura de um processo de impeachment. Pelo Regimento Interno da Alepe, a representação precisa ser submetida ao plenário e, para ser admitida, depende do voto de dois terços dos deputados estaduais, o equivalente a 33 dos 49 parlamentares.

A deputada Socorro Pimentel saiu em defesa irrestrita da vice-governadora. "Convivo diariamente com Priscila Krause e conheço de perto a sua trajetória. Trata-se de uma mulher extraordinária, de conduta ética irretocável e histórico limpo. Esse pedido de impeachment é completamente infundado, desprovido de qualquer embasamento legal ou técnico que sustente uma medida de tamanha gravidade", declarou.

Em nota que pauta o posicionamento oficial da base governista, Socorro Pimentel classificou a ação como uma "manobra de pura politicagem", orquestrada às vésperas do período eleitoral. O grupo de oposição acusa a vice-governadora de suposto favorecimento à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada em Garanhuns, cujo principal acionista é Jorge Branco, esposo de Priscila.

O deputado federal Mendonça Filho, aliado de Raquel Lyra e Priscila Krause e pré-candidato ao Senado pelo PL, também criticou o pedido. Em publicação nas redes sociais, afirmou que o PSB estaria tentando atingir a vice-governadora e classificou a iniciativa como “factóide”.

O parlamentar disse ainda que a oposição estaria criando “narrativas” e associou a apresentação do pedido ao período que antecede as eleições.

Entenda a denúncia

No documento, os parlamentares atribuem a Priscila e à secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, suposta prática de crime de responsabilidade relacionada a atos envolvendo recursos da área da Saúde e pagamentos destinados à rede de prestadores da qual faz parte o hospital administrado pelo marido da vice-governadora.

O pedido tem como um dos fundamentos o relatório do DenaSUS, que apontou prejuízo de R$ 905.233,95 e recomendou a devolução do valor ao Fundo Nacional de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde informou, após a divulgação do relatório, que recorreria à Justiça para pedir a revisão das conclusões da auditoria.



