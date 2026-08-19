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Política | Notícia

Raquel Lyra diz que Reforma tributária acabará no Judiciário se regras não mudarem

Raquel Lyra classificou o debate sobre a reforma como uma "prioridade zero" de seu governo e afirmou que pretende buscar mudanças em articulação

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/08/2026 às 17:42
Governadora Raquel Lyra em sabatina ao Porto Digital
Governadora Raquel Lyra em sabatina ao Porto Digital - Yacy Ribeiro

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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 19, que a reforma tributária será "amplamente judicializada" se as regras forem mantidas como estão. Segundo ela, o modelo não dará a segurança jurídica e tributária necessária para a atração de investimentos.

"Do jeito que está hoje, ela vai ser amplamente judicializada. Eu não consigo vê-la prosperar no País. Ela vai acabar no Judiciário e não vai conseguir garantir estabilidade jurídica e tributária para que os investidores tenham um ambiente adequado" declarou durante sabatina promovida pelo Porto Digital, no Recife.

Raquel Lyra classificou o debate sobre a reforma como uma "prioridade zero" de seu governo e afirmou que pretende buscar mudanças em articulação com o presidente da República, o Congresso Nacional, outros governadores e representantes do setor empresarial.

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A governadora demonstrou preocupação especialmente com os efeitos sobre o setor de serviços, que, segundo ela, tem peso predominante na economia pernambucana.

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"Não adianta a gente fazer uma reforma tributária e achar que, pelo nome, ela vai resolver o problema do Brasil se não conseguir dialogar com os diversos segmentos da nossa economia", disse. Para Raquel, a criação de tratamentos específicos para diferentes setores também aumenta a incerteza sobre as regras gerais da tributação.


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