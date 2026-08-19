Lula diz que soberania não pode ficar no 'discurso' e defende mais investimentos em defesa

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A fala foi durante a nominata (momento de início do discurso em que os políticos agradecem as pessoas presentes), em evento em Iperó (SP)

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 19, que a defesa da soberania nacional não pode ficar apenas no "discurso", mas também se refletir em investimentos militares. Lula disse que é preciso "estar preparado" para "poder dizer não".

"A gente não tem soberania nacional porque a gente faz discurso. O discurso é só palavra. O adversário às vezes nem escuta. Nós precisamos estar preparados para eles saberem que a gente vai ter força para poder dizer não, para dizer que vamos competir. O que a gente não pode é ser um País desse tamanho de cabeça baixa a vida inteira", declarou o presidente.

A fala foi durante a nominata (momento de início do discurso em que os políticos agradecem as pessoas presentes), em evento em Iperó (SP), durante visita ao Centro Industrial Nuclear de Aramar.

Lula também defendeu que o Brasil "possa enriquecer urânio, para fins pacíficos", e que é preciso encontrar recursos no Orçamento para mais investimentos em defesa.

"Volto para Brasília e nós vamos arrumar os recursos para que a gente termine, de uma vez por todas, esse submarino. Isso significa facilitar que a nossa juventude tenha esperança", declarou. "O submarino é importante para que a gente tenha tecnologia para dar e para vender. Para que a gente possa enriquecer urânio, para fins pacíficos, como está na nossa Constituição, para vender para o mundo."

O presidente reclamou do fato de que investimentos que foram feitos ainda nas suas duas primeiras gestões acabaram ficando de lado e outros presidentes que o sucederam não fizeram aportes em defesa. Disse que o constante contingenciamento no Orçamento dificultam a continuidade de obras. Não mencionou, porém, que inclusive seu governo faz bloqueios e contingenciamentos no Orçamento quando necessário.

"A gente fica dependendo do Orçamento da União e ele, às vezes, precisa ser contingenciado. Muitas vezes em um ano, você tem dois, no outro tem um. Em um ano tem três e no outro não tem nada. Isso não permite uma continuidade para a gente dizer que vamos concluir um projeto em tanto tempo. Volto hoje aqui e outra vez me deparo com a descontinuidade do Orçamento", disse Lula.

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Elogios para a presidente da Petrobras

No mesmo evento, o presidente da República brincou e chamou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, de "rainha do Brasil" por causa da descoberta de petróleo na Margem Equatorial.

"Quero cumprimentar nossa querida magnata Magda Chambriard, presidente da Petrobras, porque depois da descoberta do petróleo na Margem Equatorial essa moça parece a rainha da Arábia Saudita e rainha do Brasil", disse Lula, arrancando aplausos dos presentes no local.

Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou que atingiu o reservatório do Poço de Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, identificando a descoberta de hidrocarbonetos, que podem representar presença de petróleo ou gás natural no local. O Poço de Morpho está localizado a cerca de 175 km da costa do Amapá. Na segunda-feira, em entrevista coletiva, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, confirmou a existência de petróleo. "Tem petróleo, tem descoberta. Ainda não sabemos quanto."

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