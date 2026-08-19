João Campos rebate crítica de que sua campanha depende de Lula e diz não esconder seus aliados

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Em encontro com odontologistas, candidato do PSB também critica gestão Raquel Lyra e promete ampliar investimentos na saúde

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) rebateu, nesta quarta-feira (19), críticas de que sua candidatura dependeria da imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante encontro com representantes da odontologia pernambucana, na Madalena, Zona Oeste do Recife, o socialista afirmou que tem orgulho de seus aliados e disse que a relação com o presidente vai além da disputa eleitoral.

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A agenda, realizada para ouvir reivindicações e discutir propostas para a categoria, também foi marcada por críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD). João acusou o governo estadual de reduzir recursos próprios destinados à saúde, criticou a demora para procedimentos cirúrgicos e afirmou que, caso eleito, pretende priorizar a recuperação e o funcionamento das unidades antes de investimentos em fachadas.

O candidato foi acompanhado pela candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e pelo candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos).

Questionado após o encontro sobre comentários de que “se tirar Lula da imagem, João Campos se acaba”, o candidato disse que não concorda com a leitura e afirmou que a aliança com o presidente faz parte de uma construção histórica de seu grupo político.

João citou a parceria entre Lula e Miguel Arraes, em 1989, e as alianças do presidente com Eduardo Campos nas eleições estaduais de 2006 e 2010. Para ele, a relação atual também deve se refletir em uma eventual gestão estadual.

“Eu mostro os meus aliados, não tem problema. Eu tenho orgulho dos meus aliados. Eu defendo os meus aliados. E as pessoas precisam saber quem são os aliados de cada um. Eu não tenho o que esconder”, declarou.

Segundo o candidato, Lula também deverá participar presencialmente da campanha em Pernambuco. João afirmou que a parceria não será restrita ao período eleitoral e disse que pretende governar em articulação com o governo federal.

“Lula não é um parceiro apenas da eleição. Ele será um grande parceiro do crescimento, do trabalho e do desenvolvimento do Estado de Pernambuco”, afirmou.

Críticas à saúde e às obras

No discurso aos representantes da odontologia, João Campos concentrou parte das críticas na área da saúde. Segundo ele, Pernambuco recebeu um aumento nos recursos federais para o setor, mas o governo estadual reduziu a aplicação de recursos próprios. “O governo federal ampliou, o governo estadual reduziu”, afirmou.

Em seguida, o candidato criticou a forma como a gestão estadual utiliza os recursos disponíveis e disse que a população estaria arcando com as consequências da redução dos investimentos.

“E não o jogo da sabedoria misturada com esperteza: o governo federal bota dinheiro, tira dinheiro da fonte do Estado e quem paga a conta é o cidadão que fica esperando”, declarou.

João também citou a demora para procedimentos de média e alta complexidade e afirmou que o tempo médio de regulação para uma cirurgia seria de 29 meses. Para o candidato, o cenário demonstra a necessidade de ampliar investimentos e a capacidade de atendimento da rede estadual.

Na entrevista após o evento, João afirmou que pretende abrir 1.400 novos leitos e aumentar a participação da saúde no orçamento estadual caso seja eleito.

As críticas também alcançaram a execução das obras públicas. Ao defender a construção do Hospital Geral Metropolitano e a recuperação de equipamentos de saúde, João afirmou que sua gestão adotaria uma lógica diferente da que, segundo a oposição, tem sido seguida pelo atual governo estadual.

A crítica se relaciona aos questionamentos feitos por adversários de Raquel Lyra sobre reformas que, segundo eles, estariam concentradas em fachadas e áreas externas de prédios públicos, enquanto unidades continuariam enfrentando problemas estruturais e de funcionamento internamente.

“É de dentro para fora. A gente vai começar fazendo as áreas mais importantes e sensíveis, seja uma sala de cirurgia, um consultório, uma enfermaria, uma UTI. A última coisa que eu vou fazer, se sobrar dinheiro e tempo, é a fachada”, afirmou.

A declaração foi uma forma de reforçar o contraste que João pretende estabelecer com a atual gestão. A prioridade, segundo ele, será recuperar estruturas e garantir o funcionamento dos serviços antes de intervenções voltadas à aparência externa dos equipamentos públicos.

Propostas e compromisso com a categoria

O encontro foi organizado para discutir demandas da odontologia pernambucana, e João também apresentou propostas para ampliar os serviços e valorizar os profissionais. Ele afirmou que pretende levar para o Estado parte das experiências de sua gestão na Prefeitura do Recife.

O candidato citou a ampliação da cobertura de saúde bucal na capital, que, segundo ele, passou de 39% para 70%, além do aumento no número de equipes e de atendimentos.

Entre os projetos apresentados está a construção do Hospital Geral Metropolitano, que deverá contar com uma grande estrutura para atendimento de trauma e procedimentos de maior complexidade. João afirmou que a unidade poderá ampliar a demanda por cirurgiões-dentistas e outros profissionais da área.

Ele também criticou o orçamento destinado à odontologia. Segundo o candidato, haviam sido previstos inicialmente R$ 1,5 mil para a área no orçamento estadual e uma proposta para elevar o valor a R$ 12 milhões foi vetada pelo governo. “Num orçamento de mais de R$ 60 bilhões, R$ 1.500 é uma coisa injustificável”, afirmou.

Ao final do discurso, João buscou firmar um compromisso com os servidores e afirmou que pretende manter uma relação de diálogo com as categorias profissionais. “O que dá para fazer, a gente vai fazer. Se não dá para fazer, a gente vai buscar construir um caminho que seja possível”, declarou.

Em seguida, afirmou que os profissionais não serão tratados como adversários em uma eventual gestão. “Vocês não vão contar comigo como um governador que briga com categoria. Nós vamos brigar com o problema. O servidor vai ser aliado. A nossa força não vai ser utilizada para perseguir ninguém. A gente vai utilizar a força para perseguir problemas e buscar a solução”, frisou.