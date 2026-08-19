João Campos promete que isenção de IPVA será acompanhada de ações de educação no trânsito

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Em sabatina na TV Guararapes, candidato ao governo foi questionado sobre impactos da proposta de zerar imposto para motos de até 180 cilindradas

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Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB) afirmou, nesta quarta-feira (19), que a proposta de zerar o IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas será acompanhada por ações de educação e segurança no trânsito, diante da possibilidade de aumento da frota de veículos de duas rodas no Estado. A declaração foi dada durante sabatina na TV Guararapes. A medida ocorre em um cenário no qual as motos já ultrapassaram os carros em circulação em Pernambuco e os sinistros envolvendo motociclistas representam um dos principais desafios para a segurança viária.

Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), o Estado possui atualmente 1.660.364 veículos de duas rodas, entre motocicletas, motonetas e ciclomotores, contra 1.567.307 veículos de passeio. A diferença é de 93.057 unidades. As motos representam 42,3% da frota total pernambucana, de 3.920.928 veículos.

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Ainda assim, João defendeu que a medida não é inédita no País e afirmou que a redução do imposto será acompanhada de um programa de educação para o trânsito. “Primeiro, isso não é um pioneirismo de Pernambuco, vários Estados já fazem. Segundo, a gente vai ter um plano de ação de educação de trânsito muito grande”, afirmou.

A proposta apresentada pelo socialista prevê a isenção do IPVA para todas as motocicletas de até 180 cilindradas, e não apenas para trabalhadores que utilizam o veículo como instrumento de renda. Segundo ele, cerca de 1,4 milhão de motos seriam beneficiadas.

João também citou a criação de um programa de habilitação social voltado para moradores da zona rural, com o Estado assumindo o custo da formação, além da distribuição de capacetes. A intenção, segundo o candidato, é associar a redução da carga tributária a medidas de prevenção e proteção dos motociclistas.

Abastecimento



Outro eixo apresentado por João Campos durante a sabatina foi o abastecimento de água. O candidato voltou a prometer implementar uma política de “sem água, sem conta” para famílias inscritas na tarifa social que enfrentam períodos de rodízio no abastecimento.

A proposta prevê que moradores que não recebam água não sejam obrigados a pagar pelo serviço. João afirmou que pretende destinar R$ 200 milhões, equivalentes a 5% dos R$ 4 bilhões obtidos com a concessão da Compesa, para custear os primeiros anos da compensação tarifária.

O candidato também prometeu realizar 94 grandes obras na área de recursos hídricos. Como alternativa para obter recursos, citou a possibilidade de venda de bens do Estado, incluindo imóveis adquiridos pelo poder público.

Saúde

Na saúde, o candidato utilizou a experiência à frente da Prefeitura do Recife como referência para as propostas estaduais. João prometeu construir quatro novos hospitais em Pernambuco, sendo um deles o Hospital Geral Metropolitano, que, segundo ele, será “o maior da história de Pernambuco”.

A proposta faz parte de um conjunto de medidas que o candidato relaciona à ampliação da infraestrutura estadual. João também defendeu parcerias com o governo federal para viabilizar obras e investimentos.

Educação

Na educação, prometeu expandir a rede de ensino técnico e interiorizar o acesso ao ensino superior. Entre as propostas está a ampliação do modelo do Embarque Digital, iniciativa criada durante sua gestão no Recife voltada à formação gratuita na área de tecnologia.

Mobilidade

O candidato também afirmou que pretende utilizar a estrutura federal para ampliar investimentos em Pernambuco, citando como exemplos a expansão da BR-101 no trecho urbano entre Paulista e Jaboatão dos Guararapes e a construção de novas unidades de saúde.

Segurança

Na segurança pública, João Campos defendeu a criação de um “pacto contra as facções”, com integração entre diferentes instituições para combater organizações criminosas não apenas nos territórios onde atuam, mas também em suas estruturas financeiras.

A proposta inclui ações de combate à lavagem de dinheiro e de desarticulação das organizações criminosas. O candidato também prometeu ampliar a estrutura de atendimento às mulheres vítimas de violência. A proposta prevê a abertura das delegacias da mulher 24 horas e a construção de nove novas unidades. Outra promessa é a ampliação do uso de tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores de mulheres.

João evita supor cenário com Flávio Bolsonaro presidente

Questionado sobre como pretende colocar em prática propostas que dependem de recursos e articulação com o governo federal caso o presidente da República não seja Luiz Inácio Lula da Silva, João Campos evitou projetar um eventual cenário com Flávio Bolsonaro no Palácio do Planalto.

O candidato afirmou acreditar na reeleição de Lula e disse estar preparado para governar ao lado do atual presidente. Na resposta, porém, também recorreu à experiência como prefeito do Recife para sustentar que seria capaz de administrar mesmo sem um presidente aliado.

João lembrou que assumiu a Prefeitura do Recife durante a pandemia de Covid-19, quando, segundo ele, não contava com um presidente alinhado politicamente. “Eu poderia ter ficado reclamando, mas vocês nunca me viram saindo de casa para reclamar”, afirmou.

A defesa da parceria com Lula atravessa boa parte do discurso do candidato. João vincula ao governo federal promessas como a construção do novo hospital metropolitano, a expansão da BR-101 e investimentos em educação e infraestrutura.

Candidato promete recolocar Pernambuco na rota do crescimento

Ao longo da sabatina, João Campos também associou suas propostas à retomada do crescimento econômico do Estado. O candidato criticou o que considera uma perda de competitividade de Pernambuco na atração de grandes empreendimentos e citou a instalação de uma montadora na Bahia e de um data center no Ceará.

A promessa é construir um novo ciclo de investimentos com obras de infraestrutura, expansão do ensino técnico e superior e atração de empresas. João afirmou que pretende reproduzir, em escala estadual, estratégias que diz ter adotado durante a gestão no Recife.

Sabatina no Sistema Jornal do Commercio

Nesta semana, João Campos também participou de sabatina promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC). Confira: