Humberto diz que chapa da Frente Popular tem demandado presença de Lula no estado durante campanha

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O senador ainda minimizou herança política de João Campos com Arraes e Eduardo, atribuindo força eleitoral à capacidade de gestão e atuação no Recife

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O senador Humberto Costa (PT) disse que a chapa majoritária da Frente Popular tem demandado a organização da campanha de Lula (PT) a vinda do presidente para o estado ainda no primeiro turno, mas não deu como certa a presença do chefe do Executivo em Pernambuco, em almoço com a imprensa, nesta quarta (19).

“No nosso ponto de vista (chapa majoritária), inclusive no meu, se ele vier, muito bom. Para a minha candidatura, a candidatura de João, de Marília, é muito importante. A gente tem demandado que ele venha, agora esta vai ser uma decisão da coordenação da campanha. Nós estamos com a expectativa muito positiva que ele possa vir para Pernambuco”, disse o candidato.

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Humberto destacou a polarização atual do mundo, incluindo a da disputa de estados do Brasil para justificar a prioridade da agenda do presidente durante a campanha.

“A eleição que tem hoje no Brasil é igual à que tem no mundo. Nós estamos otimistas, achamos que vamos ganhar, mas vai ser uma eleição disputada. Então o que ele (Lula) vai fazer em torno dos estados é uma coisa que está sendo discutida, mas acho que quem vai tomar essa decisão vai ser ele”.

Herança política de João

Integrando a chapa majoritária liderada por João Campos (PSB), o senador minimizou a herança política do candidato ao Governo de Pernambuco, de seu avô, Miguel Arraes, e de seu pai, Eduardo Campos.

“Se ter uma herança política em princípio não é um mal. O que eu acho que na verdade pesa de João é a capacidade dele. A capacidade gerencial, capacidade política, ele foi um gestor aqui em Recife que realmente fez a diferença e é alguém que pode fazer mais por Pernambuco. Então, eu minimizo essa questão da herança política, não acho que seja ruim não, e penso mais na ideia de que ele pode ser um cara que faça muita coisa, politicamente também, isso pesa um pouco na linhagem politicamente. Hoje uma pessoa de centro-esquerda”, comentou.

Atuação de mandatos

Humberto ainda apresentou a plataforma digital que reúne ações e investimentos durante seus mandatos no Senado e passagens por cargos no Executivo. O site também apresenta sua trajetória política e destaca programas e obras associados à sua atuação, como o Samu, o Academia da Cidade e as Adutoras do Agreste e do Pajeú.

"Foram muitos anos de trabalho, como ministro da Saúde, como secretário das Cidades e agora como senador, e nem sempre a gente consegue mostrar isso de forma clara e organizada. Esse mapa dá conta disso. São mais de quatro décadas caminhando junto com o povo de Pernambuco”, falou o senador.





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