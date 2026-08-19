Fora da chapa de Raquel, Mendonça Filho acompanha agenda da governadora no Grande Recife
Em caminhada no bairro de Paratibe, a governadora Raquel Lyra também esteve ao lado dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha e Eduardo da Fonte
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) foi recebida por eleitores na noite desta quarta-feira (19), durante a "Caminhada 55", no bairro de Paratibe, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
O ato reuniu integrantes da chapa majoritária e diferentes lideranças políticas, entre elas a vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), os candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), além de Mendonça Filho (PL), que disputa o Senado fora da chapa da governadora.
Durante o evento, Raquel destacou ações realizadas ao longo dos três anos e meio de gestão e afirmou que pretende ampliar os resultados caso seja reeleita. "A gente já fez muito até agora nesses três anos e meio, mas o melhor ainda está por vir", declarou.
A candidata também direcionou parte do discurso aos eleitores que ainda não definiram o voto. Segundo Raquel, o trabalho realizado pela gestão deve ser utilizado para conquistar a confiança desse grupo.
"Vamos começar com os indecisos, que sabem que a gente está trabalhando, mas quer a sua palavra para acreditar que a gente pode fazer ainda mais. Pernambuco está pronto para viver os melhores quatro anos da sua história", afirmou.
Raquel também destacou a atuação da gestão em diferentes regiões do estado. "O nosso compromisso é de trabalho, amor, que a gente continua fazendo Pernambuco andar pra frente, o litoral, a região metropolitana norte, agora tem governadora pra chamar de sua. E não é do discurso não, é do orçamento, do coração e do trabalho", disse.
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Mendonça Filho participa de caminhada
Embora não faça parte da chapa de Raquel Lyra, Mendonça Filho marcou presença na caminhada e declarou apoio à candidatura da governadora. O candidato ao Senado pelo PL afirmou que a participação representa uma aproximação com os eleitores de Paulista.
"Eu tô na caminhada do povo. Eu tô com o povo. E eu voto em Raquel", declarou.
O candidato também relembrou a relação que possui com Paulista e revelou que pretende manter a atuação política em todo o estado.
"Paulista é uma cidade que me acolheu sempre muito bem, me recebeu de forma maravilhosa, e eu vou continuar fazendo isso, porque Pernambuco inteiro é do povo. Eu sou o senador do povo, que apoia Raquel Lyra e serei eleito senador da República, pela vontade da maioria do povo pernambucano", afirmou.
Túlio Gadêlha fala sobre relação com Lula
Também candidato ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD) comentou a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O deputado federal ressaltou que esteve ao lado do petista em momentos considerados difíceis e disse que a eventual ausência de uma aliança eleitoral neste momento não altera a relação política com Lula.
"Eu tive muitos momentos com Lula, momentos de campanha são momentos temporais, mas eu estive com ele nos momentos mais difíceis da vida dele. Tive com ele quando ele foi preso, tive com ele quando a presidente Dilma foi afastada injustamente, porque ela levou um golpe", afirmou.
Desde a pré-campanha, o presidente declarou apoio ao principal adversário da governadora nas eleições de 2026, João Campos (PSB). Porém, Túlio mantém a posição de que a relação que possui com Lula não depende da conjuntura eleitoral atual e afirmou que pretende manter a parceria no Senado, caso seja eleito.
"Estar com Lula agora ou não, para mim, não faz tanta diferença, porque eu já estive com ele quando ele precisou e ele sabe que pode contar comigo no Senado, como contou comigo na Câmara nesses últimos anos”, completou.