Candidata do PL que critica Bolsa Família recebe benefício desde 2018

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em nota encaminhada à reportagem, a candidata nega receber o benefício de forma contínua, conforme consta no Portal da Transparência

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A influenciadora Sophia Barclay (PL) costuma criticar o Bolsa Família e os beneficiários do programa nas redes sociais. No entanto, ela própria recebeu o benefício entre 2018 e junho deste ano, segundo dados do Portal da Transparência. Ela concorre a deputada federal por São Paulo e usa o apelido de "Trans de Direita".

Segundo o Portal da Transparência, Barclay recebeu Bolsa Família entre 2018 e 2021 (R$ 7.070,00 no total), Auxílio Emergencial entre 2020 e 2021 (R$ 4.734,00), Auxílio Brasil entre 2021 e 2023 (R$ 3.320,00) e Novo Bolsa Família em 2023 e depois entre 2025 e 2026 (R$ 11.800,00), além de um vale do Gás do Povo em maio deste ano (R$ 100,23). Ao todo, os cinco programas somam R$ 27.024,23 desde 2018.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Em nota encaminhada à reportagem, a candidata nega receber o benefício de forma contínua, conforme consta no Portal da Transparência. "O que ela descobriu recentemente é que seu nome permaneceu vinculado ao CadÚnico de um familiar, o que pode explicar a existência de registros posteriores no sistema. Essa situação está sendo apurada junto aos órgãos competentes", afirma a nota.

A assessoria diz que a candidata recebeu o benefício apenas nos anos de 2018, 2019 e 2020, período em que se encontrava em situação de vulnerabilidade social. "Reforçamos que Sophia não esconde sua trajetória e não tem qualquer vergonha de ter precisado de assistência social em um período difícil de sua vida", afirma a nota.

Em dezembro de 2025, mês em que uma publicação no Instagram a identificou como pré-candidata, Barclay recebeu uma parcela do Novo Bolsa Família. Os pagamentos seguiram sem interrupção nos meses seguintes, somando R$ 3.700,23 apenas em 2026.

Em vídeo publicado após a repercussão do caso, em que classificou as notícias como "fake news da imprensa", Barclay confirmou ter recebido o Bolsa Família, mas atribuiu o fato a um episódio pontual.

"Em 2019, sim, eu recebi a Bolsa Família, mas porque eu fui expulsa da minha casa e estava em um momento de extrema vulnerabilidade por ser uma travesti", disse a candidata.

Segundo ela, buscou em seguida não se "contentar com a extrema miséria". A candidata também citou ter recebido o Auxílio Brasil e acusou a imprensa de distorcer os fatos para tentar "destruir" sua candidatura.

Ela também comentou a acusação de ter chamado beneficiários do Bolsa Família de "bando de porco". A fala teve origem em uma publicação no X, em 11 de setembro de 2025, feita depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser condenado.

No texto, Barclay questionou os motivos da condenação, chamou o resultado de "injustiça" e associou a comemoração de usuários da rede a quem, segundo ela, "merece mesmo viver apenas de Bolsa Família e se contentar com pouco. Bando de porco".

No vídeo publicado após a repercussão do caso, ela negou ter generalizado a ofensa. "Eu chamei aqueles que querem continuar vivendo somente do Bolsa Família e não buscam melhorar a sua vida", disse.

Segundo ela, a crítica mirava "aqueles do PT, candidatos, todos aqueles do governo Lula". Esse grupo, na avaliação da candidata, "usa da extrema pobreza pra ganhar voto".

Nas redes sociais, Barclay costuma criticar o governo Lula e atacar a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). Ela se apresenta como "A maior voz Anti-Woke do Brasil" e a "trans mais amada".

Em nota, a assessoria da candidata destacou nunca ter "condenado" o Bolsa Família. "Sua crítica sempre foi direcionada a pessoas que, sem estar em situação de necessidade e tendo condições de trabalhar, utilizam o benefício de forma indevida ou deixam de aceitar oportunidades para continuar recebendo o auxílio", afirma a equipe.