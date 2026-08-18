TSE se reúne nesta terça-feira para discutir uso de ia nas eleições e regras para deepfakes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O encontro foi convocado pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, e ocorrerá a portas fechadas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se reúnem nesta terça-feira, 18, para tentar estabelecer uma posição comum sobre o uso de inteligência artificial (IA) nas campanhas das eleições de 2026. O principal ponto em debate é o alcance das restrições a conteúdos produzidos ou modificados por IA, especialmente os chamados deepfakes.

O encontro foi convocado pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, e ocorrerá a portas fechadas antes da sessão de julgamentos do plenário, marcada para as 19h. A discussão deve definir os limites para o uso desse tipo de tecnologia por candidatos e partidos e pode resultar em um entendimento que sirva de referência para futuros processos eleitorais.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Deepfake é considerado um recurso que utiliza inteligência artificial para criar ou alterar imagens, vídeos ou áudios de forma a produzir uma representação falsa ou artificial de uma pessoa. A tecnologia pode, por exemplo, fazer alguém parecer, dizer ou realizar algo que nunca aconteceu, inclusive por meio da substituição de rostos ou da reprodução artificial da voz.

Dentro do tribunal, o debate reúne, neste momento, duas visões. Uma delas defende uma vedação ampla ao uso de ferramentas capazes de criar imagens, vídeos ou áudios artificialmente manipulados. Outra corrente considera que a proibição deve se concentrar em conteúdos que apresentem informações falsas ou sejam utilizados para disseminar desinformação.

A preocupação dos ministros ganhou força a partir de um processo que envolve a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. A ação questiona a exibição, durante a convenção que oficializou a candidatura dele, de um vídeo produzido com inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nunes Marques havia adotado uma postura considerada mais moderada diante do processo e buscava construir um consenso entre os ministros. A reunião, inicialmente prevista para a semana passada, acabou sendo adiada e foi remarcada para esta terça-feira.

Além de discutir a possibilidade de restringir o uso de deepfakes, os ministros devem avaliar quais consequências poderiam ser aplicadas em caso de descumprimento das regras.