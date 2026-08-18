Renan Santos: Alcolumbre tem empresários como escravos, sem compromisso com setores produtivos

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As declarações ocorreram nesta terça-feira, 18, durante o evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil"

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O candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), "não tem compromisso com os setores produtivos".

As declarações ocorreram nesta terça-feira, 18, durante o evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.

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Na ocasião, Santos disse que o Congresso Nacional age como "covarde" em relação à proposta do fim da escala 6x1 e defendeu reformas estruturantes nas áreas trabalhista e previdenciária, além de desindexação do salário mínimo e cortes em benefícios sociais.

O candidato defendeu a união entre os setores produtivos por um "pacto" por um País mais produtivo. "Ou o Brasil produtivo ganha e a gente passa todas as reformas estruturantes, ou a gente vai ser governado pelos políticos dos Estados menos produtivos do Brasil, que não estão ligando para nada."

Santos continuou: "Vocês são governados pelo Alcolumbre, do Amapá, um Estado que não tem geração de emprego, um Estado, acho que é o mais violento do Brasil hoje. Ele manda em todos vocês que estão gerando emprego. Vocês são escravos do Alcolumbre".

O candidato disse ainda que, embora os empresários "paguem a banda", é o presidente do Congresso e "políticos corruptos" que, segundo ele, "escolhem a música".

"É uma vergonha, porque quem paga a banda escolhe a música. Vocês pagam a banda, por que o Alcolumbre escolhe a música? Por que os políticos corruptos dos Estados que não estão preocupados com agenda de competitividade escolhem o destino do Brasil?"

