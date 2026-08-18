PF aponta que lobista ‘aparentemente tinha autorização’ em nome de Lulinha, revela jornal
De acordo com o Estadão, os registros extraídos das conversas foram utilizados como elementos de prova pela corporação para embasar investigações
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Segundo o Blog de Fausto Macedo, do Estadão, um novo inquérito produzido pela Polícia Federal aponta que a lobista Roberta Luchsinger demonstrava em seus diálogos ter autorização para agir em nome de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma das conversas com um interlocutor envolvido na prospecção de negócios junto ao governo federal, a empresária afirmou diretamente ser representante de Lulinha, declarando que "eles sabem o que eu sou" e que ela própria era "o Fábio". O interlocutor em questão era Gustavo Gaspar, ex-assessor parlamentar alvo de investigações sobre supostos desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
De acordo com o Estadão, os registros extraídos das conversas foram utilizados como elementos de prova pela corporação para embasar a abertura de três novas investigações sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo a dupla em órgãos federais, com distribuição para ministros do Supremo Tribunal Federal. O primeiro inquérito foca em negócios no Ministério da Saúde, o segundo apura tratativas na Dataprev e o terceiro investiga supostas movimentações em outra área do governo. O material policial também detalha tratativas sobre pagamentos de boletos, compra de joias e o envio de uma minuta de contrato para comercialização de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde, supostamente em busca de apoio de um ex-assessor da Presidência.
Procurada pela reportagem, a defesa de Lulinha repudiou o teor das revelações e classificou as conclusões como "ilações irresponsáveis" da Polícia Federal, argumentando que setores da corporação estariam atuando com motivação política e eleitoral por meio de vazamentos seletivos e criminosos. Os advogados enfatizaram que o filho do presidente não pode ser responsabilizado por declarações de terceiros cuja autenticidade sequer foi comprovada. Por sua vez, os representantes legais de Roberta Luchsinger criticaram a publicidade dada a um inquérito sigiloso, sustentando que a divulgação parcial de mensagens prejudica o andamento das apurações e cobrando apuração sobre a origem dos vazamentos.