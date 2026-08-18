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Política | Notícia

Lula viajará a Natal na quinta-feira em 1º ato político após lançamento de campanha

O presidente participará de evento com o candidato do PT ao governo do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier, ao lado da governadora Fátima Bezerra (PT)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 18/08/2026 às 17:22 | Atualizado em 18/08/2026 às 17:27
Presidente da Rep&uacute;blica Luiz In&aacute;cio Lula da Silva (PT)
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará na quinta-feira, 20, para Natal em seu primeiro ato político depois do lançamento oficial de sua campanha. Lula participará de evento com o candidato do PT ao governo do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier, ao lado da governadora Fátima Bezerra (PT).

Nas redes sociais, a governadora disse que, pela manhã, o presidente terá uma agenda institucional, de parceria do governo federal com o Estado, e, à noite, participará do ato político, em prol de seus aliados no RN.

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Também estarão presentes os candidatos ao Senado Samanda Alves (PT) e Rafael Mota (PDT). O evento está marcado para as 17 horas.

Rio Grande do Norte será o primeiro Estado em que Lula fará a agenda política, após o lançamento oficial de sua candidatura à reeleição, realizado no domingo, 16, em São Bernardo do Campo (SP).

Lula seguirá, depois, para Belo Horizonte, na sexta, 21, e para o Rio de Janeiro, no sábado, 22.

 

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