João Campos propõe retomada do Todos com a Nota em formato digital
Iniciativa prevê troca de pontos por ingressos para futebol e outros esportes, além de inscrições em corridas e acesso a eventos culturais
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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) propôs a retomada do programa Todos com a Nota, criado durante a gestão de seu bisavô, Miguel Arraes, e relançado em 2007, no governo de seu pai, Eduardo Campos. A nova versão, segundo a proposta apresentada na campanha, seria digital e buscaria ampliar o benefício para além do futebol.
A ideia apresentada é que o consumidor informe o CPF nas compras e acumule pontos por meio das notas fiscais. Pela proposta, a cada R$ 200 em compras com CPF na nota, seriam acumulados pontos que poderiam ser trocados por ingressos para partidas de futebol e outras modalidades, além de inscrições em corridas de rua. Shows e peças de teatro também estão entre as possibilidades citadas pela campanha.
“Todos com a Nota é gol! Quais são os 11 números que mudam o jogo? Os 11 números do seu CPF. Vai botar o CPF na nota, vai poder trocar por ingresso, vai para o estádio torcer”, disse João ao falar da proposta em vídeo publicado nas redes sociais.
A pontuação seria administrada por meio de um aplicativo, que também concentraria as opções de troca pelos benefícios. Segundo João Campos, o futebol continuaria como principal modalidade contemplada, mas o programa seria ampliado para esportes como vôlei e basquete, além de corridas de rua e outras atividades de lazer.
“A gente vai fazer um programa renovado, que já vai nascer no meio digital, e conseguir garantir apoio a vários esportes, além do futebol. O futebol vai ser o principal, mas imagina se a gente também incentiva as corridas de rua, para que as pessoas possam ter acesso a elas por meio de um programa como o Todos com a Nota”, declarou.
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O Todos com a Nota, na versão relançada em 2007, durante o governo Eduardo Campos, as notas podiam ser utilizadas para obter ingressos para partidas de futebol, aproximando o programa dos clubes e das torcidas de Pernambuco.
A iniciativa também buscava ampliar a emissão de notas e estimular a regularização fiscal. Na proposta apresentada por João Campos, o programa seria retomado em formato digital, com o CPF registrado nas compras e pontos acumulados para troca por benefícios.
“O Todos com a Nota é mais incentivo ao esporte e aos times de Pernambuco, mais torcedores nas arquibancadas e ainda ajuda na regularização fiscal. Esse é o jogo em que todo mundo sai ganhando”, afirmou.
A campanha apresenta o programa como uma forma de associar o registro do CPF nas compras ao acesso a eventos esportivos e culturais. O desenho final da iniciativa, porém, ainda dependeria de sua implementação caso João Campos seja eleito, com regras de cadastramento, funcionamento do aplicativo, critérios de pontuação e disponibilidade dos ingressos e inscrições ainda não foram detalhados.