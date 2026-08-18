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Política | Notícia

João Campos critica gestão de Raquel e promete fortalecer FIG durante agenda em Garanhuns

Em evento, o candidato ao Governo de Pernambuco relembrou votação de 2018, criticou ações do governo estadual e defendeu investimentos no FIG

Por Alice Lins Publicado em 18/08/2026 às 23:02
Candidato ao Governo de Pernambuco e ex-prefeito do Recife João Campos (PSB)
Candidato ao Governo de Pernambuco e ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) - Cortesia

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O candidato ao Governo de Pernambuco e ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) cumpriu agenda em Garanhuns, no Agreste, na noite desta terça-feira (18), em lançamento da candidatura de Cayo Albino (PSB) a deputado estadual.

Estiveram presentes no encontro o candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos), a candidata a senadora Marília Arraes (PDT) e o senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT), além do prefeito da cidade, Sivaldo Albino (PSB).

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No discurso, João Campos relembrou a votação que recebeu em Garanhuns na eleição de 2018 e destacou a importância daquele resultado para a trajetória política. Segundo ele, a eleição também contribuiu para que, em 2020, tivesse a oportunidade de disputar e vencer a Prefeitura do Recife.

O candidato também não poupou críticas à atual gestão do estado, afirmando que o Festival de Inverno de Garanhos estava ameaçado pelo governo.

"Eu não vou fazer como o governo faz hoje e persegue adversários. Tentaram acabar o Festival de Inverno, mas esqueceram que o Festival do Inverno não é de bobeira. É do povo e da história de Garanhuns", frisou, prometendo que, se chegasse ao mandato, faria grandes investimentos no FIG.

Senado

No ato, Marília Arraes afirmou que o papel do senador é participar de decisões que definem o futuro do país e das próximas gerações.

"É muito importante que, para destravar pautas como o fim da escala 6x1, a gente tenha senadores e senadoras comprometidos com o povo que mais precisa, com o trabalhador brasileiro que quer descansar dois dias por semana e com as mães que não trabalham na escala 6x1: para elas, muitas vezes, o trabalho é 7x0", disse.

Humberto Costa, por sua vez, destacou a aliança entre João Campos e o presidente Lula e afirmou que a experiência do socialista na Prefeitura do Recife pode ser ampliada em Pernambuco.

"João, todos nós temos a certeza e a convicção de que, se você fez tanto pelo Recife, vai fazer muito mais pelo estado de Pernambuco", declarou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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