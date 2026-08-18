Ivan Moraes critica João Campos, cobra Raquel por apoio a Lula e defende tarifa zero na sabatina do SJCC

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Candidato do PSOL também confirmou tentativa de retirada de sua candidatura e defendeu revisão de incentivos fiscais e plano estadual da cannabis

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O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) participou, nesta terça-feira (18), da sabatina promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), onde se apresentou como uma alternativa à esquerda na disputa estadual, marcando diferenças em relação a João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) e defendeu propostas como tarifa zero no transporte público, revisão de incentivos fiscais e um plano estadual da cannabis.

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Ivan também se posicionou contra a concessão do Metrô do Recife, afirmou que buscará formas legais de reverter a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Compesa e, em contraponto, defendeu a venda da Arena Pernambuco à iniciativa privada.

No campo político, cobrou de Raquel uma declaração de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e confirmou que houve uma articulação de João Campos, que é presidente nacional do PSB, para tentar retirar sua candidatura.

Ao explicar a decisão de disputar pela primeira vez um cargo no Executivo, depois de dois mandatos como vereador do Recife, Ivan associou a candidatura à trajetória de cerca de 30 anos em movimentos sociais e organizações de defesa dos direitos humanos.

O candidato, que também atuou como jornalista antes de entrar na política institucional, lembrou que se filiou ao PSOL em 2016, durante as mobilizações contra o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), processo que classifica como “golpe”.

“Estou pronto, estou preparado, estou com um programa maravilhoso para defender e tenho certeza que as pessoas de Pernambuco vão compreender que existe uma pessoa que é diferente dos iguais, que está na política, mas não para seguir carreira, não para acumular poder”, afirmou.

Questionado sobre as diferenças em relação a João Campos, Ivan disse que seria “mais fácil” apontar o que aproxima os dois e citou o apoio à reeleição de Lula. Em seguida, contrapôs sua origem em uma família de classe média e sua atuação nos movimentos sociais à trajetória familiar do socialista.

“Eu conheço Pernambuco de baixo para cima. Ele desde criança está na política, desde criança foi para lugares sendo filho do governador, sendo filho do deputado, sendo filho do ministro. Isso traz uma percepção diferente do mundo”, declarou.

Ivan classificou tanto João quanto Raquel como representantes de um campo político de centro e afirmou que sua candidatura pretende apresentar propostas diferentes das defendidas pelos dois principais adversários.

Tarifa zero e agenda à esquerda

Entre as propostas citadas para reforçar essa diferenciação estão tarifa zero no transporte público, um plano de combate ao feminicídio com educação sobre gênero nas escolas, políticas de “lixo zero” e um plano estadual da cannabis.

A proposta relacionada à cannabis prevê estimular a produção por agricultores familiares, assentamentos e comunidades indígenas e quilombolas, com participação do Estado e do laboratório público estadual, para produzir medicamentos e gerar emprego e renda.

Na economia, Ivan defendeu ainda a revisão dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado, com auditorias para verificar as contrapartidas oferecidas pelas empresas, além do fortalecimento das compras públicas de produtores e empresas pernambucanas.

O candidato também associou desenvolvimento econômico à preservação ambiental. Defendeu investimentos em reciclagem e compostagem e criticou João e Raquel pelo apoio à instalação da Escola de Sargentos do Exército em área de Mata Atlântica.

“Ao invés de aplaudir uma Escola de Sargentos que vai derrubar 100 hectares de Mata Atlântica, como meus dois adversários estão fazendo, eu quero saber como é que a gente pode ganhar dinheiro a partir do cuidado com a Caatinga”, afirmou.

Metrô, Compesa e Arena

Ivan adotou uma posição contrária às concessões de serviços que considera vinculados a direitos fundamentais. Sobre o Metrô do Recife, rejeitou o processo de transferência à iniciativa privada e também criticou a estratégia do governo Lula de prever novos investimentos federais após a concessão.

“Se o governo federal tem R$ 4 bilhões para botar no metrô, tem que botar agora, enquanto o metrô é público”, disse.

Ele afirmou que o apoio à reeleição de Lula não significa concordância com todas as decisões do governo federal. “Eu defendo Lula e nós discordamos em muitas coisas”, ressaltou.

Em relação à Compesa, Ivan disse que pretende buscar a reversão da concessão dos serviços de água e esgoto, mas reconheceu que qualquer movimento terá que respeitar os contratos e os limites legais.

“Eu não vou sair por aí rasgando contratos [...], mas vou entender as formas de reverter isso, sim, porque é possível”, afirmou.

Por outro lado, Ivan defendeu a venda da Arena Pernambuco. Para o candidato, o equipamento não se enquadra entre os serviços que precisam permanecer sob controle estatal.

“Para mim, é uma placa de vende-se na Arena Pernambuco, bem grande. Se o mercado quer a Arena Pernambuco, compra. Agora compra o lucro e compra o prejuízo”, disse.

Cobrança a Raquel por apoio a Lula e embate com João

Ivan também cobrou de Raquel uma posição pública na disputa presidencial. Segundo ele, a governadora deveria declarar apoio a Lula e evita fazê-lo para preservar votos do eleitorado bolsonarista.

“Ela fica fazendo cálculo eleitoral e não sai do muro para não perder os seus bolsonaristas”, afirmou.

Durante a sabatina, o candidato ainda confirmou que houve uma articulação para tentar retirar sua candidatura ao Governo do Estado. O episódio havia sido levado a João Campos na sabatina do SJCC da segunda-feira (17), quando o socialista afirmou respeitar a autonomia dos partidos.

Ivan avaliou que João evitou negar diretamente a movimentação. “Ele fala: ‘eu respeito todas as candidaturas’, mas não diz ‘não fiz’, não diz ‘não pedi’”, afirmou.

Apesar da crítica, disse querer encerrar o episódio e concentrar a campanha nas propostas. “Acho que ele vai pensar duas vezes antes de, na véspera de uma convenção, tentar tirar uma candidatura legítima”, concluiu.