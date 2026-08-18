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Política | Notícia

Flávio Bolsonaro respeitará Constituição e fará com que seja exercida em plenitude, diz Marinho

O senador, que coordena da campanha do candidato, afirma que eventual governo terá maioria parlamentar, o que seria um diferencial da gestão do pai

Por Estadão Conteúdo Publicado em 18/08/2026 às 18:20
Senador e pr&eacute;-candidato &agrave; presid&ecirc;ncia Fl&aacute;vio Bolsonaro (PL)
Senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) - PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha do candidato a presidente da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, disse nesta terça-feira, 18, que o presidenciável respeitará a Constituição caso seja eleito. Em discurso no evento Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil, promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília, Marinho destacou que um novo governo do PL contará com maioria parlamentar, um diferencial em relação à gestão de Jair Bolsonaro (PL).

"Presidente Flávio Bolsonaro, com a maioria parlamentar e com a legitimidade do mandato, vai respeitar a Constituição brasileira. Ele vai fazer com que a Constituição, pelo bem dos brasileiros, seja exercida na sua plenitude", disse o senador.

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Ele estava acompanhado do candidato a vice de Flávio, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL).

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Flávio foi convidado ao evento, mas faltou sob a alegação de "agendas em Minas Gerais e o tempo de deslocamento para a capital federal".

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Também foram convidados os candidatos Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Romeu Zema (Novo). Os dois últimos não compareceram.

 

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