Em sabatina, Raquel Lyra defende governo e diz que mudanças não ocorrem "do dia para a noite"

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Em entrevista à TV Guararapes, a governadora voltou a dizer ter recebido governo desorganizado em crítica às gestões anteriores do PSB

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Durante sabatina à TV Guararapes, nesta terça-feira (18), a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), voltou a atribuir problemas nas áreas de segurança, saúde e infraestrutura à situação que encontrou Pernambuco no início do mandato, após a gestão do PSB e defendeu as ações realizadas nos três anos e meio de sua gestão, comparando os resultados com os governos anteriores.



“Em três anos e meio, conseguimos entregar mais em todas as áreas do que nos oito anos de governo que nos antecederam. O fato é que o abandono da segurança da saúde pública, como foi da segurança, das estradas, não aconteceu do dia para noite. Recebemos uma casa desarrumada, o estado sem capacidade de investir, grande parte dos serviços públicos abandonados”, declarou.



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Ao responder sobre metas previstas no plano de governo que ainda não foram concluídas, a candidata disse que “em 3 anos e meio é muito pouco para a gente poder cumprir uma missão” e que o trabalho de gestão “tem começo, meio e não tem fim”.



Segurança



Na segurança pública, Raquel destacou investimentos e a criação de novos batalhões. A governadora afirmou, em seu discurso, que há 30 anos Pernambuco não construía um batalhão de polícia, citando unidades em construção em Barreiros, Camaragibe, Bezerros, Arcoverde, Caruaru e Petrolina.



Questionada sobre os índices de violência e sobre o que pretende mudar caso seja reeleita, ela afirmou que os resultados não aparecem imediatamente. “A mudança não se faz da noite para o dia. Primeiro a gente precisou organizar a casa, garantir ao estado capacidade de resposta e de investimento.”

Raquel ainda disse pretender ampliar a atuação dos policiais nomeados e fortalecer estruturas de combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro e perícia. Segundo ela, até o fim deste ano serão entregues 7 mil novas vagas no sistema prisional.



Creches

Na educação, a governadora foi questionada sobre a promessa de construção de 250 creches e criação de 60 mil vagas. A meta, prevista inicialmente para ser cumprida até este ano, não será concluída no prazo. Raquel afirmou que as 250 unidades serão entregues apenas no próximo ano.

“Eu não tenho dúvida nenhuma de que as 250 creches que nós nos comprometemos, parte delas entregues agora durante este ano, já para algumas que já estão em funcionamento e já para o ano que vem muitas outras. As 250 nós vamos conseguir entregar no ano que vem, porque a gente reservou para isso 2 bilhões de reais”, declarou.

Ao defender a escolha pelo programa, Raquel afirmou que poderia ter destinado os R$ 2 bilhões a outras ações, mas optou pela construção das creches. “Eu podia ter pego esses 2 bilhões e fazer outra coisa, comprar kit de robótica, podia ter utilizado para outras coisas, mas a gente decidiu fazer creche, porque creche muda a vida de criança, muda a perspectiva de um país e de um estado e garante uma mãe podendo trabalhar”, afirmou.

Saúde

Na saúde, a candidata afirmou que sua gestão realiza “o maior investimento da nossa história em saúde pública”. A declaração ocorreu após ser questionada sobre problemas ainda registrados em unidades estaduais, como dificuldades estruturais e demora para cirurgias de urgência.

Raquel citou mais de R$ 150 milhões destinados à restauração do Hospital da Restauração e afirmou que a obra deve ser concluída provavelmente no próximo ano.

Ao explicar a situação encontrada na unidade, a governadora relatou que, durante a troca do piso da cozinha, foi encontrado um problema estrutural relacionado ao esgoto.

A candidata também prometeu ampliar a oferta de leitos. “Até o final deste ano, nós vamos ter entregues mais de 1.000 leitos aqui em Pernambuco”, afirmou.

Entre os empreendimentos citados estão o Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, quatro hospitais da mulher em obras, o Hospital Mestre Dominguinhos e ampliações nos hospitais Barão de Lucena, Otávio de Freitas, Regional do Agreste e Getúlio Vargas.

Eleição presidencial



Ao ser questionada sobre a eleição presidencial, Raquel voltou a evitar a declaração de voto. Filiada ao PSD, partido que lançou Ronaldo Caiado à Presidência, ela reiterou que trabalhará de forma independente em Pernambuco.

“Por mais que eu respeite a história do candidato do PSD, ele sabe muito bem que aqui em Pernambuco nós vamos trabalhar de maneira independente”, disse.

Na sequência, a governadora afirmou que não pretende se deixar enquadrar por posições políticas. “Eu sou pernambuquista. Vão tentar me rotular o tempo inteiro e você vai ver que eu vou estar o tempo inteiro defendendo os interesses de Pernambuco”, declarou.

A candidata também não declarou apoio ao presidente Lula (PT), apesar de destacar a parcerias com o governo. “É muito mais importante do que saber o meu voto na urna, é saber como eu trabalho para o Pernambuco”, afirmou.



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