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Política | Notícia

Discussão sobre Jurema Sagrada na Câmara do Recife tem acusações de racismo religioso e xingamento

Jô Cavalcanti acusa Thiago Medina de intolerância religiosa após críticas a projeto e chama vereador de "fascistinha de merda"

Por Ryann Albuquerque Publicado em 18/08/2026 às 11:35
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Vereadores do recife trocam acusações - Colagem

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Um projeto de lei que propõe instituir o Dia Municipal da Mestra Ritinha terminou em discussão entre os vereadores Jô Cavalcanti (PSOL) e Thiago Medina (PL), durante sessão da Câmara Municipal do Recife, nessa segunda-feira (17). Após o debate sobre a proposta, Jô chamou o parlamentar de “fascistinha de merda”, enquanto Medina reagiu pedindo a intervenção da presidência da Casa.

“O que é isso, presidente? Se fosse ao contrário, tava acabando o mundo aqui”, afirmou o vereador. O momento foi registrado em vídeo e publicado por Medina nas redes sociais.

A discussão teve início durante a análise do Projeto de Lei nº 147/2026, de autoria de Jô Cavalcanti, que institui o dia 25 de abril como Dia Municipal da Mestra Ritinha. A proposta busca reconhecer a importância histórica, cultural e religiosa da entidade para a tradição da Jurema Sagrada e prevê ações voltadas à valorização de suas práticas e saberes.

Thiago Medina se posicionou contra o projeto e questionou a prioridade da iniciativa diante de outras demandas da cidade. “Tá sobrando medicamento no posto de saúde? Tá sobrando material escolar nas escolas?”, afirmou.

Em outro momento, classificou a proposta como “uma porcaria” e disse que trabalharia contra sua aprovação. O vereador também criticou a possibilidade de reconhecimento da Jurema Sagrada como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. “Eu não quero a minha cidade colocando como patrimônio imaterial esse tipo de coisa”, declarou.

Segundo Jô Cavalcanti, porém, as críticas de Medina ultrapassaram a divergência política sobre o projeto. Em nota enviada à reportagem, a vereadora afirmou que o parlamentar utilizou informações que não constavam na proposta para atacar a Jurema Sagrada e associar suas crenças ao diabo.

“Usaram informações que não estavam no conteúdo do projeto para atacar a Jurema Sagrada, associar sua fé ao diabo e desrespeitar suas entidades e seus seguidores. Isso tem nome: racismo religioso. É inadmissível que a tribuna da Casa do Povo seja utilizada para hostilizar uma religião e as pessoas que mantêm viva essa tradição na nossa cidade”, afirmou.

Jô também informou que pretende acionar a Comissão de Ética da Câmara Municipal do Recife para apurar o episódio.

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Projeto teve votação prejudicada

A matéria chegou a ser colocada em votação e registrou oito votos contrários, quatro favoráveis e uma abstenção. No entanto, o processo foi prejudicado por falta de quórum, sem que o projeto fosse aprovado ou rejeitado definitivamente.

Em nota, Thiago Medina afirmou que utilizou instrumentos previstos no Regimento da Câmara para se posicionar contra a proposta e pedir uma votação nominal. O vereador criticou o xingamento feito por Jô e informou que pretende apresentar uma representação contra a parlamentar no Conselho de Ética da Casa.

“Eu usei os instrumentos previstos pelo Regimento da Câmara. Subi à tribuna, manifestei minha posição e pedi uma votação nominal. Se não havia quórum, a responsabilidade não é minha. O que não dá é para quem fala tanto em democracia partir para o xingamento quando o resultado dentro do plenário não é o que gostaria”, afirmou.

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.