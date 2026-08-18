Comissão de Finanças aprova LDO de Pernambuco para 2027 com previsão de receita de R$ 57,46 bilhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Emendas individuais terão valores mínimos reduzidos, e cada deputado contará com R$ 9,6 milhões, dos quais 50% deverão ser destinados à saúde

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027 foi aprovado na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta terça-feira (18). A proposta, enviada pelo Governo do Estado, estima uma receita de R$ 57,46 bilhões e estabelece as diretrizes que deverão orientar a elaboração do orçamento estadual do próximo ano.

A aprovação ocorreu após a análise dos pareceres parciais dos sub-relatores. Na sequência, o colegiado votou os pareceres geral e de redação final, sob relatoria do presidente da Comissão de Finanças, deputado Antonio Coelho (UB).

Um os pontos apresentados durante a reunião foi a previsão de déficit primário de R$ 1,37 bilhão para Pernambuco em 2027. De acordo com o secretário estadual de Planejamento, Fabrício Marques, parte do resultado está relacionada aos empréstimos contratados pelo Estado nos últimos anos.

O secretário, no entanto, afirmou que Pernambuco mantém um nível de endividamento considerado baixo e ainda possui capacidade para contratar novos financiamentos.

Durante a reunião, Fabrício Marques, também apresentou os principais pontos do texto e alertou para um possível impacto nas contas públicas provocado pela redução da participação de Pernambuco no Fundo de Participação dos Estados (FPE), uma das principais fontes de receita do Estado.

Atualmente, Pernambuco tem direito a cerca de 6,9% dos recursos do fundo. Com alterações na legislação, porém, esse percentual pode cair para 6,4%, representando uma redução de aproximadamente R$ 750 milhões nos repasses recebidos pelo Estado.

Segundo Marques, a possibilidade de queda na arrecadação já foi considerada na elaboração da LDO. O secretário afirmou ainda que o governo pretende atuar politicamente para tentar modificar a regra que determina a distribuição dos recursos.

“A própria LDO já traz esse risco, já precifica que a gente vai perder a partir de julho, que vai reduzir nossa participação e vamos ter uma queda de participação no fundo. Claro que o Governo do Estado vai trabalhar muito junto com outros estados e junto ao Congresso Nacional para aprovar uma nova regra”, explicou.

Mudança nas emendas parlamentares

A Comissão de Finanças também aprovou uma alteração no texto original da LDO. De autoria da deputada Débora Almeida (PSD), integrante da base governista, a emenda reduz os valores mínimos para a destinação de emendas parlamentares individuais.

Para entidades privadas, o limite mínimo passa de R$ 100 mil para R$ 50 mil. Nos demais casos, o valor cai de R$ 250 mil para R$ 150 mil.

Segundo a justificativa da proposta, a mudança retoma os valores estabelecidos na LDO de 2026 e busca promover um “equilíbrio melhor entre a racionalização do processo orçamentário e as necessidades de divisão dos recursos destinados pelos parlamentares a entidades e municípios”.

O projeto estabelece ainda que as emendas parlamentares corresponderão a 1% da receita corrente líquida de 2025. Metade desse montante deverá ser aplicada na área da saúde.

Pela proposta, cada deputado terá direito a uma cota de R$ 9,6 milhões em emendas. A LDO também mantém a metodologia de cálculo dos duodécimos, repasses obrigatórios feitos pelo Poder Executivo aos demais Poderes e instituições, como a Alepe e o Judiciário.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

