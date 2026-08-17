Renan Santos promete combate a facções criminosas se for eleito
Em sabatina no SBT, candidato a presidente da República também disse que o governo federal "quebra" o setor privado
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O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, em sabatina ao SBT News, que vai acabar, no prazo de um ano, com as facções criminosas. Para isso, o candidato do Missão disse que irá utilizar o direito penal do inimigo. Ele disse ainda que um policial possui o direito de "apontar a arma para vagabundo".
"Nós temos um ano para destruir esses caras. Esses caras estão transformando a vida dos brasileiros em um inferno. Nós precisamos, em um ano, destruir as facções. Deixar eles quebrados financeiramente, moralmente e devolver os territórios tomados por eles para a população brasileira", afirmou.
Renan Santos também disse ser "humilhante" a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como terroristas por parte dos Estados Unidos. O candidato disse que os EUA não podem "tutelar" o Brasil sobre como combater as facções por uma questão de soberania nacional. "Quem vai destruir o crime no Brasil tem que ser o Brasil", declarou.
Ao falar sobre corrupção nas polícias brasileiras, Renan defendeu uma intervenção federal no Rio de Janeiro em um "caso grave".
O candidato do Missão à Presidência participa de sabatina no SBT onde está sendo questionado sobre seus projetos de governo.
Setor privado
Renan também afirmou que o governo está "prejudicando" o setor privado e contribuindo para o aumento dos pedidos de recuperação judicial no Brasil. E destacou que o modelo atual de relações trabalhistas cria insegurança para empresários e trabalhadores.
“O MEI, vamos ser sinceros, é a única maneira que tanto o empresário quanto a pessoa que quer trabalhar honestamente encontraram para poderem trabalhar juntos e ambos não caírem na esparrela, na mentira da Justiça Trabalhista”, declarou.
Segundo Renan, os supersalários dos militares serão um dos alvos de um eventual corte de gastos no setor público. Ao falar sobre economia, o candidato do Missão disse ainda que os altos salários e os penduricalhos não são os principais problemas das contas públicas brasileiras.
"Falar de penduricalhos é fácil, falar de supersalários é fácil, mas nem de longe é o maior dos problemas", disse Renan.