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Política | Notícia

Raquel Lyra reforça parceria com Lula e defende gestão em caminhada no Recife

Governadora e candidata à reeleição faz primeira caminhada da campanha, critica adversários e afirma que pretende ampliar ações federais em Pernambuco

Por Alice Lins, Larissa Aguiar Publicado em 17/08/2026 às 22:43
Raquel Lyra (PSD) realizou caminhada em Jardim São Paulo nesta segunda (17)
Raquel Lyra (PSD) realizou caminhada em Jardim São Paulo nesta segunda (17) - Larissa Aguiar/JC

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) realizou a primeira caminhada, durante a campanha eleitoral, na noite desta segunda-feira (17). Ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD) e do candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD), Raquel percorreu as ruas de Jardim São Paulo, cumprimentou moradores e discursou sobre a mobilização da militância.

No evento, a candidata defendeu os resultados da gestão, criticou os adversários e reforçou a disposição de ampliar a parceria com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar de o presidente pedir votos à oposição. Ela diz que pretende trazer novas ações federais para Pernambuco.

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"A gente vai conseguir fazer parceria, trazer o Governo Federal para cá, o presidente Lula para cá, e a gente quer mais", declarou.

A governadora afirmou que trabalhou para organizar as contas e a administração estadual, com o objetivo de ampliar a capacidade de investimento e priorizar ações que, segundo ela, tenham efeitos para além do atual ciclo eleitoral, pensando nas próximas gerações.

Raquel também pediu que os apoiadores atuem como multiplicadores da campanha e rebateu as críticas, alegando ter consciência de que a oposição pode contar mentiras, mas pediu para que as pessoas a procurem para saber a verdade e tirem as dúvidas diretamente com ela.

Ao defender as ações do governo, a governadora afirmou que pretende responder aos ataques com entregas e destacou a segurança e a melhoria das condições de vida da população.

"Para cada ato de violência que eles praticarem, a gente vai entregar uma ação e um trabalho do governo de Pernambuco. E a gente vai responder com amor. Precisou chegar uma mulher no governo para botar a ordem na casa, para não aceitar que roubem o dinheiro do povo, mas sim fazer ele chegar na vida de vocês", finalizou.

Fechando a agenda do dia, Raquel Lyra ainda promoveu uma live nas redes sociais, destacando os investimentos do governo e respondeu perguntas da população enviadas por WhatsApp.

Mendonça Filho

O candidato ao Senado pelo PL em Pernambuco, Mendonça Filho, não teve agenda pública nesta segunda-feira. Apenas agendas internas, de acordo com a assessoria do candidato.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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