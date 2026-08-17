Raquel Lyra reforça parceria com Lula e defende gestão em caminhada no Recife
Governadora e candidata à reeleição faz primeira caminhada da campanha, critica adversários e afirma que pretende ampliar ações federais em Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) realizou a primeira caminhada, durante a campanha eleitoral, na noite desta segunda-feira (17). Ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD) e do candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD), Raquel percorreu as ruas de Jardim São Paulo, cumprimentou moradores e discursou sobre a mobilização da militância.
No evento, a candidata defendeu os resultados da gestão, criticou os adversários e reforçou a disposição de ampliar a parceria com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar de o presidente pedir votos à oposição. Ela diz que pretende trazer novas ações federais para Pernambuco.
"A gente vai conseguir fazer parceria, trazer o Governo Federal para cá, o presidente Lula para cá, e a gente quer mais", declarou.
A governadora afirmou que trabalhou para organizar as contas e a administração estadual, com o objetivo de ampliar a capacidade de investimento e priorizar ações que, segundo ela, tenham efeitos para além do atual ciclo eleitoral, pensando nas próximas gerações.
Raquel também pediu que os apoiadores atuem como multiplicadores da campanha e rebateu as críticas, alegando ter consciência de que a oposição pode contar mentiras, mas pediu para que as pessoas a procurem para saber a verdade e tirem as dúvidas diretamente com ela.
Ao defender as ações do governo, a governadora afirmou que pretende responder aos ataques com entregas e destacou a segurança e a melhoria das condições de vida da população.
"Para cada ato de violência que eles praticarem, a gente vai entregar uma ação e um trabalho do governo de Pernambuco. E a gente vai responder com amor. Precisou chegar uma mulher no governo para botar a ordem na casa, para não aceitar que roubem o dinheiro do povo, mas sim fazer ele chegar na vida de vocês", finalizou.
Fechando a agenda do dia, Raquel Lyra ainda promoveu uma live nas redes sociais, destacando os investimentos do governo e respondeu perguntas da população enviadas por WhatsApp.
Mendonça Filho
O candidato ao Senado pelo PL em Pernambuco, Mendonça Filho, não teve agenda pública nesta segunda-feira. Apenas agendas internas, de acordo com a assessoria do candidato.