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Política | Notícia

Nunes Marques assume defesa da urna em resposta aos EUA e a colegas do TSE

O presidente TSE convidou embaixadores e diplomatas para uma reunião com o objetivo de explicar os mecanismos de segurança sistema de votação

Por Estadão Conteúdo Publicado em 17/08/2026 às 14:59
Ministro Nunes Marques será o relator do processo. Ele é presidente do TSE
Ministro Nunes Marques será o relator do processo. Ele é presidente do TSE - ROSINEI COUTINHO/STF

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, convidou embaixadores e diplomatas para uma reunião com o objetivo de explicar os mecanismos de segurança da urna eletrônica e defender a credibilidade das eleições brasileiras. Com o movimento, o ministro se antecipa a eventuais questionamentos da comunidade internacional e a suspeitas de tentativa de interferência nas eleições.

A reunião, marcada para esta segunda-feira, 17, estava prevista desde maio, quando o ministro tomou posse no cargo. O ato também atende a uma demanda interna do TSE. Uma ala da Corte está preocupada com o poder de interferência de outras nações no processo eleitoral - especialmente os Estados Unidos.

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Em julho, dois diplomatas dos EUA tiveram negados vistos de entrada no País diante da suspeita de que eles tinham uma agenda estratégica para desacreditar o processo de votação brasileiro. A pauta de reuniões com integrantes do governo, líderes religiosos e representantes da sociedade civil era "integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão".

A acusação veio à tona a partir de uma reportagem do jornal The Washington Post. O governo dos EUA negou que tenha sido essa a intenção da visita diplomática.

Dias antes, Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República, disse em reunião com diplomatas que a empresa responsável pela fabricação das urnas brasileiras era a mesma envolvida em um plano de fraude nas eleições da Venezuela. O TSE, que já tinha desmentido a história, voltou a fazer isso.

Integrantes do tribunal reclamaram nos bastidores que Nunes Marques não tinha ido a público pessoalmente para defender as urnas eletrônicas, embora o presidente tenha feito isso por meios institucionais.

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É a primeira vez que Nunes Marques convida autoridades internacionais para conversar sobre o tema. Logo que tomou posse, o ministro criou a Diretoria de Assuntos Internacionais, ligada à presidência do TSE, para intensificar o diálogo da Justiça Eleitoral com representantes de outros países. Antes, o tema era conduzido por uma assessoria.

Mais de cem embaixadores confirmaram presença no encontro desta segunda-feira. A reunião será fechada. Nunes Marques planeja fazer um comunicado público sobre a importância do tema antes de fechar as portas.

No dia 16 de julho, o ministro se reuniu com 25 embaixadores para tratar do sistema eletrônico de votação, em encontro promovido pelos representantes diplomáticos. Na ocasião, ele também explicou o funcionamento das urnas e falou sobre a segurança do processo eleitoral.

 

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