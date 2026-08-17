Lula: 'Eu ainda sonho em comprar de volta a refinaria que eles privatizaram'

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Presidente critica privatização da BR Distribuidora, vendida no governo Bolsonaro, e diz que medida reduziu controle sobre os preços dos combustíveis

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a criticar o processo de privatizações de empresas estatais no setor de combustíveis. "Eu ainda sonho em comprar de volta a refinaria que eles privatizaram. Eu queria que alguém me explicasse o que o povo brasileiro ganhou com a privatização da BR, com a refinaria da Bahia, com a refinaria do Amazonas", questionou durante visita no Amapá.

Lula tem criticado com frequência a posição do governo de Jair Bolsonaro pela privatização da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras, que atuava na distribuição de combustível. Após a privatização, a empresa foi renomeada como Vibra Energia.

O presidente Lula visitou nesta segunda-feira, 17, o navio-sonda da Petrobras na Margem Equatorial.

Por contrato, até 2029, a Petrobras não pode concorrer com a Vibra (ex-BR Distribuidora). Embora ocorram críticas à privatização, o governo tem reiterado o respeito à cláusula contratual. Em março, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, reconheceu a possibilidade de retorno da atuação estatal no setor de distribuição de combustíveis. As discussões seriam preliminares.

"O cara que vendeu deveria ganhar o prêmio Nobel da estupidez. Ao invés de ser bom gestor, fazendo as coisas funcionarem, ele tenta fazer as coisas funcionarem vendendo. Ou seja, na verdade, ele é um bom comerciante, não é um bom gestor. Ele demonstra incompetência e não dá resultado naquilo que ele tem que dar", declarou Lula.

O presidente da República relatou que a Petrobras não consegue "sobreviver" se não houver investimento em pesquisa. Lula comentou ainda que teriam muitas pessoas no Brasil com "complexo de vira-lata" ao falar de soberania nacional, inclusive no setor de petróleo. Ele também ponderou que o Estado tem que aproveitar o poder de compra para incentivar a produção nacional.





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