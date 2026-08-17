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Política | Notícia

João Campos cumpre agenda na RMR e diz que pode "fazer mais pelo Estado"

Em agenda pelo Grande Recife, João Campos reúne aliados, reforça candidatura ao Governo de Pernambuco e retoma críticas à gestão estadual

Por Alice Lins Publicado em 17/08/2026 às 23:05 | Atualizado em 17/08/2026 às 23:18
João Campos, candidato ao governo de Pernambuco
João Campos, candidato ao governo de Pernambuco - Marlon Diego/Divulgação

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O ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), cumpriu agenda na noite desta segunda-feira (17), passando por duas cidades na Região Metropolitana do Recife. O ponto de partida foi um encontro político no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, reunindo apoiadores no Estrela Festas. Após isso, João caminhou pelas ruas de São Lourenço da Mata com ato no Clube Flamengo, em movimento organizado por um de seus principais aliados, o prefeito Vinícius Labanca (PSB).

Estiveram presentes nos atos a candidata a senadora Marília Arraes (PDT), a senadora Teresa Leitão (PT), o senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) e Carlos Costa (Republicanos), candidato a vice-governador.

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Em discurso, o candidato voltou a falar sobre os assuntos discutidos na sabatina da TV Jornal na manhã desta segunda, direcionando críticas ao Governo de Pernambuco ao abordar a situação do abastecimento de água em diferentes regiões do Estado.

"O governo de Pernambuco vendeu a Compesa, botou o dinheiro na conta do estado e não botou água na casa do povo", disse.

Por fim, João ressalta a explicação acerca da decisão de deixar a Prefeitura do Recife para disputar o Governo de Pernambuco. O ex-prefeito afirmou que não teria tomado a decisão de renunciar ao cargo se não acreditasse que poderia contribuir em outras áreas do Estado.

"Eu renunciei à prefeitura do Recife, eu não seria candidato ao governo se eu não tivesse a certeza de que eu podia fazer muito pelo nosso estado. Eu sei como fazer, eu sei como trabalhar. E eu não vou parar até que Pernambuco cresça", finalizou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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