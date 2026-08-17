João Campos critica Raquel, defende legado do PSB e aposta em parceria com Lula, na sabatina do SJCC

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Candidato do PSB foi o primeiro entrevistado das sabatinas do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com postulantes ao Governo do Estado

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) fez críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), defendeu o legado dos governos do PSB no Estado e apontou a parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ampliar os investimentos em Pernambuco.

O socialista abriu, nesta segunda-feira (17), a série de sabatinas do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os candidatos ao Palácio do Campo das Princesas.

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Acompanhe ao vivo a sabatina:

Ao explicar a decisão de deixar a Prefeitura do Recife para disputar o Palácio do Campo das Princesas, João disse que seria “mais cômodo” permanecer no cargo, mas afirmou ter optado pelo caminho em que acredita poder “fazer mais”. Segundo ele, Pernambuco perdeu competitividade em relação a outros estados nordestinos em áreas como educação técnica, ensino integral e atração de investimentos.

“Eu estou pronto para fazer um governo muito melhor do que hoje é feito em Pernambuco”, afirmou. O socialista voltou a citar realizações da gestão no Recife como demonstração de capacidade administrativa e defendeu um novo ciclo de investimentos no Estado.

Ao longo da entrevista, João fez críticas diretas à atual administração estadual.

“A sensação que eu tenho é que se gasta muita energia com a disputa política pequena, muitas vezes perseguindo o adversário, brigando entre os poderes, em vez de construir um cenário harmônico de crescimento e de força política para o Estado”, declarou.

Saúde e novos hospitais

Na saúde, João defendeu a construção de novos hospitais e a recuperação das unidades existentes. O candidato prometeu hospitais regionais no Araripe e no Vale do São Francisco, uma unidade infantil em Caruaru e o Hospital Geral Metropolitano, previsto para ter 900 leitos e ficar na divisa entre Recife e Jaboatão.

Segundo o socialista, a meta é fazer com que cada pernambucano esteja a, no máximo, duas horas de um hospital de alta complexidade e preencher os chamados vazios assistenciais existentes no Estado.

Questionado duas vezes sobre o fato de os quatro hospitais anunciados durante a campanha não aparecerem nominalmente no plano de governo registrado pela candidatura, João afirmou que o documento apresenta as “diretrizes” de uma eventual gestão e que as propostas seriam consolidadas ao longo da campanha.

O candidato também criticou as condições atuais da rede estadual e acusou o Governo do Estado de reduzir a participação da saúde no orçamento e aumentar gastos em outras áreas.

“No meu governo não vai ter teto caindo na cabeça das pessoas, escorpião em hospital, rato passando junto de utensílios de saúde”, afirmou.

Legado do PSB e investimentos

João também foi questionado sobre os oito anos de gestão do ex-governador Paulo Câmara, sucessor de Eduardo Campos. O candidato, que chegou a ocupar o cargo de chefe de gabinete durante aquela administração, evitou se aprofundar em uma avaliação específica do período e afirmou estar na eleição “para falar do futuro”.

Apesar de não entrar em detalhes sobre a gestão Paulo Câmara, João defendeu o legado acumulado pelos governos do PSB em Pernambuco. Entre os exemplos, citou a construção de hospitais, UPAs, escolas técnicas e terminais integrados e, na sequência, voltou a contrastar esse histórico com a administração de Raquel Lyra.

“Se dependesse do atual governo do Estado, não existiria escola técnica em Pernambuco”, afirmou.

O socialista disse ainda que Pernambuco apresenta desempenho econômico abaixo de estados vizinhos e atribuiu parte dessa perda de protagonismo à falta de projetos estruturantes e de capacidade de execução.

Concessões

João também criticou a concessão dos serviços de água e esgoto da Compesa. Para o candidato, a prioridade do modelo deveria ter sido ampliar a produção e o tratamento de água, e não utilizar a outorga paga pela concessionária para reforçar o caixa estadual.

“Como é que se paga uma outorga de R$ 4 bilhões se você tem mais de 3 milhões de pernambucanos sem água?”, questionou. Segundo ele, recursos ainda disponíveis da operação deverão ser direcionados, em uma eventual gestão, para obras de infraestrutura hídrica.

Sobre a concessão do metrô da Região Metropolitana do Recife, João disse não ser contrário ao modelo, mas classificou como uma “falha grave” a ausência de previsão para ampliação da malha. “Como é que você vai desenhar um modelo para os próximos 30 anos que não prevê expansão?”, afirmou.

Para o socialista, a concessão precisa combinar a recuperação da estrutura atual com novos trechos. “Não é porque ele está precisando ser requalificado que você deve esquecer uma expansão. Tem que ter as duas frentes”, disse.

Segurança

Na segurança pública, João prometeu fazer com que todas as Delegacias da Mulher funcionem 24 horas e ampliar das atuais 15 para 24 o número de unidades especializadas no Estado.

“A violência não escolhe horário. A violência não para à noite, pelo contrário, às vezes é pior à noite”, afirmou.

O candidato também anunciou a criação de um “Pacto pela Vida contra o Feminicídio” e defendeu a ampliação do uso de tornozeleiras eletrônicas para agressores de mulheres. “Se for preciso, como é hoje, comprar 18 mil tornozeleiras, vão ser compradas”, declarou.

João ainda relacionou o tema à crítica que fez à condução política do atual governo. “Eu sou do time que não vou brigar com as pessoas, eu vou brigar com os problemas”, afirmou.