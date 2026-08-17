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Política | Notícia

Em vídeo, Lula pede votos para João Campos, Marília Arraes e Humberto Costa em Pernambuco

Além do pedido de voto, Lula destacou a importância do alinhamento político entre os governos federal e estadual e a bancada de Pernambuco

Por JC Publicado em 17/08/2026 às 20:54
Lula em vídeo ao lado de João Campos, Marília Arraes e Humberto Costa
Lula em vídeo ao lado de João Campos, Marília Arraes e Humberto Costa - REPRODUÇÃO INSTAGRAM @JOAOCAMPOS

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu votos para a chapa da Frente Popular de Pernambuco em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (17). Na gravação, o petista declarou apoio a João Campos (PSB) para o Governo de Pernambuco e a Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) para o Senado.

Publicada em formato de collab nos perfis dos candidatos, a gravação apresenta os três nomes como o “Time de Lula” em Pernambuco. Na mensagem, o presidente defende o voto conjunto nos candidatos.

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“É simples: quem vota no Lula, vota no João para governador. Quem vota no João para governador, vota em Marília para senadora. Quem vota em Marília para senadora, vota no Humberto para senador”, afirmou Lula.

Além do pedido de voto, Lula destacou a importância do alinhamento político entre os governos federal e estadual e a bancada de Pernambuco no Senado.

Segundo o presidente, a articulação entre os grupos seria importante para ampliar a capacidade do Governo Federal de realizar investimentos e ações no estado.

A declaração foi gravada na última sexta-feira (14), em Brasília, e reforça a participação de Lula na campanha da Frente Popular em Pernambuco.

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