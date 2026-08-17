Após romper com Marília Arraes, Álvaro Porto fecha apoio a Eduardo da Fonte para o Senado Federal
O presidente da Alepe apoia João Campos, enquanto Eduardo integra a chapa de Raquel Lyra, de quem Álvaro se afastou após apoiá-la em 2022
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O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado estadual Álvaro Porto (MDB), e o candidato a deputado federal Gabriel Porto declararam apoio à candidatura do deputado federal Eduardo da Fonte (PP) ao Senado Federal, nesta segunda-feira (17). O movimento ocorre dez dias após os dois romperem politicamente com a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT), que também disputa uma das duas vagas de Pernambuco à Casa Alta.
No anúncio, Álvaro Porto destacou a atuação política de Eduardo da Fonte e o trabalho desenvolvido em Pernambuco, especialmente na área da saúde.
“Eduardo é uma pessoa por quem tenho muito respeito. Conheço seu compromisso sério com o mandato e o trabalho que tem realizado, com entregas importantes para o nosso estado, especialmente na saúde. Pernambuco precisa de Eduardo da Fonte no Senado Federal”, declarou.
No último dia 7, o presidente da Alepe e Gabriel anunciaram a retirada do apoio à candidatura de Marília. Em nota, os dois afirmaram que haviam sido os primeiros a declarar apoio a Marília, antes mesmo da oficialização de sua candidatura, e atribuíram o rompimento ao suposto descumprimento de acordos políticos.
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Na ocasião, Álvaro e Gabriel afirmaram que Marília havia demonstrado “dificuldade em cumprir aquilo que foi acordado e em honrar a palavra empenhada”. A nota também dizia que a decisão havia sido tomada pela perda de confiança e por “coerência”, e não por conveniência política.
A aproximação com Eduardo da Fonte também ocorre em um contexto de alinhamentos distintos na disputa pelo Governo de Pernambuco.
Álvaro Porto integra o grupo de aliados que apoia a candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco, enquanto Eduardo da Fonte integra a chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição. Porto se afastou politicamente de Raquel após apoiá-la nas eleições de 2022 e passou a fazer oposição à gestão estadual.
"Junto com o nosso time, vamos trabalhar para elegê-lo senador de Pernambuco", disse Álvaro no anúncio de apoio à Eduardo.