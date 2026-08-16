Sem Túlio Gadêlha, Raquel Lyra sobe em palanque dos Coelho com Mendonça Filho

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Governadora participou de ato do grupo Coelho em Petrolina; Fernando Bezerra declarou Mendonça como seu candidato ao Senado neste domingo (16)

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Na última das agendas do primeiro dia oficial de campanha, neste domingo (16), a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) subiu ao palanque do grupo Coelho, em Petrolina, onde também estava Mendonça Filho (PL), candidato ao Senado que não conta com o apoio da governadora na disputa.

Mendonça apoia a reeleição de Raquel, embora o PL tenha adotado uma posição de independência na eleição estadual. A governadora, por sua vez, tem como candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

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Eduardo também estava no palanque do grupo Coelho. Túlio, que havia participado da agenda anterior da governadora em Petrolina, não acompanhou o evento no qual o ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB) declarou apoio a Mendonça.

“Quero dizer, Raquel: fiz uma pequena divergência para poder trazer o senador do meu coração, porque ele devia viver esse momento. Foi ele quem viabilizou a candidatura de Miguel ao Governo do Estado. Eu gosto de agradecer o gesto. Mendonça é o meu senador, o senador de Petrolina”, afirmou Fernando Bezerra Coelho, que também pediu votos para Eduardo da Fonte.

Em seu discurso, Mendonça reafirmou o apoio a Raquel e declarou que votará na governadora, apesar de não integrar a chapa apoiada por ela.

“Eu não abandono minhas alianças. Minhas alianças são sólidas. Eu nunca apoiei Raquel em troca de cargo, em troca de benefícios pessoais. Eu não faço política dessa forma. Acredito nela, sempre acreditei e votarei nela com muito orgulho”, afirmou.

O ato marcou o lançamento das candidaturas de Miguel Coelho, Fernando Filho e Antonio Coelho e reuniu aliados políticos da família no Sertão do São Francisco.

Agenda em Petrolina evidencia divergências entre candidatos ao Senado ligados a Raquel

Antes do evento do grupo Coelho, Raquel havia participado de um adesivaço no comitê de sua campanha em Petrolina. Na ocasião, esteve acompanhada por Túlio e Eduardo, além do ex-prefeito e candidato a deputado Júlio Lóssio (PSD) e de outras lideranças locais. Túlio, porém, não seguiu para o compromisso seguinte.

A movimentação em Petrolina reflete as diferentes alianças formadas em torno da candidatura de Raquel. Embora a governadora apoie Túlio e Eduardo, Mendonça declarou voto nela e divide com o candidato do PP o apoio de grupos políticos em diversos municípios pernambucanos, como é o caso de Petrolina.

As candidaturas também representam posições distintas na política nacional. Mendonça é um opositor do governo Lula, com críticas constantes à gestão petista e apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, enquanto Túlio é um aliado do presidente dentro da chapa majoritária de Raquel.