Raquel inicia campanha com adesivaço no Recife e defende democracia após tentativa de retirada de Ivan Moraes da disputa
Candidata à reeleição defende continuidade do governo, diz que "Pernambuco não tem dono" e que Estado avançou mais que nos oito anos anteriores.
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A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), iniciou oficialmente a campanha eleitoral na manhã deste domingo (16), com duas agendas de adesivaços no Recife. Ao lado da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD), Raquel afirmou que pretende percorrer o Estado durante os 45 dias de campanha e defendeu a continuidade do trabalho realizado nos últimos quatro anos.
Questionada sobre a tentativa do PSB, legenda de seu oponente João Campos, de retirar a candidatura de Ivan Moraes (PSOL) da disputa ao Governo, Raquel afirmou que a disputa deve ocorrer por meio da apresentação de propostas.
“A defesa da democracia precisa estar além do discurso. Nunca é sobre tirar alguém da frente, é sobre fazer uma disputa de ideias, de trajetórias e, sobretudo, um compromisso com o futuro”, declarou.
Raquel afirmou ainda que a presença de diferentes candidaturas faz parte do processo democrático. “Não é sobre retirar candidaturas, colocar candidaturas, é sobre permitir que cada um possa exercer a sua autonomia, a sua vontade livremente, disputando nas urnas. E aí o povo tem a sabedoria de decidir”, disse.
Primeiro dos 45 dias
No primeiro ato, realizado no comitê da campanha no Pina, na Zona Sul do Recife, a governadora disse que a estratégia será levar a campanha para diferentes regiões de Pernambuco. Neste domingo, além da capital, ela ainda tem compromissos previstos em Caruaru e Petrolina.
“Hoje a gente vai fazer um abraço em Pernambuco. Começamos aqui no Recife, vamos para Caruaru e vamos seguir para Petrolina. De noite, de madrugada, a gente já volta de novo para amanhã começar aqui. A gente não vai descansar um segundo sequer”, afirmou.
Durante os adesivaços, Raquel pediu a mobilização de apoiadores para ampliar a campanha nas ruas e alcançar eleitores que ainda não decidiram o voto.
“Nós vamos conversar com aqueles que estão indecisos, que gostam do nosso trabalho, que sabem que a gente é honesto, trabalhador, que está colocando mais Pernambuco para frente, mas que ainda está em dúvida. Nós vamos conversar com eles, trazer eles para junto, para a gente poder fazer Pernambuco crescer, sem deixar ninguém para trás”, declarou.
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“Pernambuco não tem dono”
Durante o discurso no Recife, Raquel também afirmou que a campanha será marcada pela defesa de que o Estado não pertence a nenhum grupo político. “Nós vamos conquistar, não é o voto, é conquistar o coração e as mentes do povo pernambucano, porque sabe que Pernambuco não tem dono, porque dono de Pernambuco é o seu povo”, afirmou.
A governadora também pediu uma campanha sem ataques e disse que pretende responder às críticas com ações de governo. “Vão querer inventar fake news, vão querer mais mentira, mas a gente aprendeu que para cada mentira, para cada violência sofrida, um gesto de amor e trabalho entregue”, declarou.
Raquel afirmou que a eleição será marcada pela comparação entre as gestões e criticou os oito anos em que o Estado foi administrado pelo PSB. “Em todas as áreas do governo, Pernambuco andou para frente mais do que os oito anos do governo anterior”, declarou.
Emoção ao lembrar familiares
Durante o ato, Raquel também se emocionou ao lembrar familiares e pessoas próximas que faleceram. Ela citou o marido, Fernando, além de outros parentes e amigos, ao falar sobre o início da campanha.
“Muita gente, algumas pessoas muito especiais, não estão mais aqui com a gente. Mas a gente tem a presença deles aqui colocada na alma e no coração de cada um. Eles estão cuidando da gente lá em cima. Eles estão abençoando cada passo que a gente dá. E é por eles, mãe, é por eles, é pelos que estão aqui”, afirmou.