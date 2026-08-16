"Pernambuco não tem dono", diz Raquel Lyra em giro por Recife, Caruaru e Petrolina no primeiro dia de campanha

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Candidata participou de adesivaços na capital, em Caruaru e Petrolina, destacou obras da gestão e encerrou o dia em ato do grupo Coelho

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) percorreu Recife, Caruaru e Petrolina no primeiro dia oficial de campanha, neste domingo (16), defendendo a continuidade de sua gestão e repetindo uma das principais mensagens escolhidas para a disputa, de que “Pernambuco não tem dono”.

A declaração foi utilizada nos atos do Recife e de Petrolina para sustentar o discurso de que o Estado pertence à população, e não a um grupo político. Ao longo do dia, Raquel também destacou obras do governo, pediu a mobilização dos apoiadores e buscou conquistar os eleitores que ainda não decidiram o voto.

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“Nós vamos conquistar o coração e a mente do povo pernambucano, porque sabe que Pernambuco não tem dono. Dono de Pernambuco é o seu povo”, afirmou.

A candidata participou de quatro adesivaços e encerrou a programação em um evento do grupo Coelho, no Sertão do São Francisco. Parte dos compromissos também contou com a vice-governadora Priscila Krause (PSD) e os candidatos ao Senado apoiados por Raquel, Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

Agendas no Recife e em Caruaru



As primeiras agendas ocorreram nos comitês da campanha no Pina, na Zona Sul, e na Avenida João de Barros, no Espinheiro, Zona Norte do Recife.

Nos atos, Raquel afirmou que a estratégia será percorrer o Estado e conversar especialmente com eleitores que aprovam o trabalho realizado pelo governo, mas ainda não definiram o voto.

“Nós vamos conversar com aqueles que estão indecisos, que gostam do nosso trabalho, que sabem que a gente é honesto, trabalhador, que está colocando mais Pernambuco para frente, mas que ainda estão em dúvida. Nós vamos conversar com eles, trazer eles para junto”, declarou.

A governadora também afirmou que a eleição será marcada pela comparação entre as gestões e voltou a criticar os oito anos anteriores, período em que Pernambuco foi administrado pelo PSB, partido de seu principal adversário, João Campos.

“Em todas as áreas do governo, Pernambuco andou para frente mais do que nos oito anos do governo anterior”, disse, em alusão à gestão anterior, liderada pelo ex-governador Paulo Câmara.

Raquel também pediu aos apoiadores uma campanha sem ataques e afirmou que pretende responder às críticas apresentando ações de sua administração.

“Vão querer inventar fake news, vão querer mais mentira, mas a gente aprendeu que, para cada mentira, para cada violência sofrida, um gesto de amor e trabalho entregue”, declarou.

Depois dos compromissos no Recife, Raquel seguiu para Caruaru, sua principal base política. Ex-prefeita do município, a candidata visitou o Morro do Bom Jesus e participou de um adesivaço no comitê da coligação Pernambuco de Coração, na Avenida Agamenon Magalhães.

No discurso, a governadora citou intervenções de sua gestão na cidade, entre elas a construção do novo Hospital Regional do Agreste, a requalificação do Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp) e o projeto de um novo aeroporto.

“Tem um futuro que nos espera e nós vamos construí-lo juntos. Aqui em Caruaru, estamos construindo o novo Hospital Regional do Agreste, requalificando o Biesp e vamos entregar um novo aeroporto, que vai fazer esta região crescer ainda mais”, afirmou.

Raquel também explorou a ligação política com o município para pedir a continuidade do governo.

“Aqui eu estou em casa e tenho a certeza de que Pernambuco tem pressa, mas precisa seguir nas mãos de quem sabe fazer do jeito certo, com trabalho, transformação e entrega”, disse.

Encerramento em Petrolina

No fim da tarde, Raquel chegou a Petrolina para os últimos compromissos do dia. Primeiro, participou de um adesivaço no comitê do ex-prefeito Julio Lossio (PSD), candidato a deputado estadual.

Na ocasião, a governadora esteve acompanhada de Túlio e Eduardo, além de prefeitos e lideranças de municípios do Sertão do São Francisco.

Em seu discurso, Raquel afirmou que sua gestão ampliou os investimentos na região e voltou a pedir apoio para mais quatro anos de governo.

“Somos o governo que mais fez pela região do São Francisco. Pernambuco nunca teve dono, porque o dono é o seu povo. Petrolina tem uma governadora para chamar de sua, e os próximos quatro anos serão os melhores da história do nosso Estado”, declarou.

Em seguida, Raquel participou do evento do grupo Coelho, que lançou as candidaturas do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) do deputado federal Fernando Filho (União Brasil) à Câmara dos Deputados, e do deputado estadual Antonio Coelho (União Brasil), também candidato a um novo mandato. O prefeito de Petrolina, Simão Durando (União Brasil), também participou do ato, além de lideranças políticas da região e aliados dos Coelho.

Encerramento do primeiro dia de campanha de Raquel Lyra foi em Petrolina, em ato do grupo Coelho - Miva Filho/Reprodução

O evento também foi marcado pela presença de Mendonça Filho (PL), candidato ao Senado que apoia Raquel, mas não conta com o apoio da governadora.

Dos candidatos a Senador na chapa da governadora, apenas Eduardo da Fonte marcou presença. No palanque, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho declarou Mendonça como seu candidato.

Agenda desta segunda-feira

Raquel terá compromissos institucionais durante a manhã e a tarde desta segunda-feira (17). A candidata retomará a agenda de campanha às 17h, com um porta a porta em Jardim São Paulo, no Recife.