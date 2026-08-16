Mendonça abre campanha em Petrolina, ao lado dos Coelho e Raquel Lyra
Mendonça falou da emoção de iniciar a caminhada eleitoral em Petrolina e reforçou o apoio a Raquel Lyra na corrida eleitoral pelo Governo do Estado
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Petrolina foi o ponto de partida da campanha de Mendonça Filho ao Senado. Neste domingo (16), O primeiro grande ato da campanha colocou Mendonça no mesmo palanque de Raquel Lyra e do grupo Coelho e marcou a largada de sua caminhada eleitoral no Sertão com o apoio de lideranças de forte presença política na região.
Anfitrião, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho foi enfático: “Raquel, eu fiz uma pequena divergência para poder trazer o senador do meu coração, porque ele devia viver esse momento. Mendonça é meu senador, senador de Petrolina, para que ele possa representar o Sertão no Senado”, declarou Fernando Bezerra.
Miguel Coelho destacou que o apoio a Mendonça é uma questão de gratidão e reconhecimento.
“Eu aprendi, minha gente, com meu pai e minha mãe, que a gente tem que ser grato a quem é correto com a gente, a quem nos estende a mão. Mendonça, você está aqui hoje não só pela sua biografia. Quando eu pedi uma oportunidade para que o menino do Sertão do São Francisco pudesse romper as barreiras do Agreste, da Mata e da Região Metropolitana, foi você quem abriu a porta do seu partido. Foi graças à sua base aliada que eu pude disputar em 2022”, afirmou Miguel.
Ao discursar, Mendonça falou da emoção de iniciar a caminhada eleitoral em Petrolina e apontou o município como exemplo de desenvolvimento, geração de riqueza e oportunidades para Pernambuco.
“Poucos lugares do Brasil podem presenciar algo tão emocionante como esse ato aqui em Petrolina. Eu sonho muito que Pernambuco possa ter outras Petrolinas. Cidades prósperas, desenvolvidas, que gerem oportunidades, gerem riquezas”, afirmou.
Mendonça reafirmou a solidez do apoio a governadora e declarou seu voto. “Eu não abandono minhas alianças. Minhas alianças são sólidas. Eu nunca apoiei Raquel em troca de cargo, em troca de benefícios pessoais. Eu não faço política dessa forma. Acredito nela, sempre acreditei e votarei nela com muito orgulho”, disse Mendonça.