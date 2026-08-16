João Campos quebra o silêncio sobre pressão para retirar Ivan Moraes da disputa
Candidato ao governo de Pernambuco afirmou que respeita a decisão do PSOL e negou qualquer articulação para retirar Ivan Moraes da disputa eleitoral
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O candidato do PSB ao governo de Pernambuco, João Campos, afirmou que respeita a decisão do PSOL de manter Ivan Moraes na corrida eleitoral e negou qualquer tentativa de interferir na candidatura do adversário.
A declaração foi dada na madrugada deste domingo (16), durante a chegada de João Campos ao Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, onde foi dada a largada oficial da campanha eleitoral.
Questionado sobre as articulações envolvendo os partidos que integram a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, João Campos destacou que as alianças foram construídas nacionalmente e que cada legenda tem autonomia para definir seus caminhos eleitorais.
Segundo o candidato, o PSB participa de acordos com partidos como PSOL e Rede em diferentes Estados e trabalha para fortalecer o projeto político nacional encabeçado por Lula e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.
João Campos também afirmou que reconhece a legitimidade das decisões internas das siglas e que sua posição é de respeito aos candidatos que estarão na disputa pelo governo de Pernambuco.
A permanência de Ivan Moraes na eleição vinha sendo alvo de articulações nos bastidores. A direção nacional do PSOL chegou a discutir a possibilidade de retirar a candidatura, mas a reunião que trataria do assunto não ocorreu. Com isso, o nome de Ivan foi mantido na disputa.
O episódio ganhou repercussão depois de informações de que o PSB teria pressionado o PSOL em busca de uma candidatura única no campo político ligado ao presidente Lula em Pernambuco.
Apesar das movimentações nacionais, João Campos procurou reforçar que respeita a decisão tomada pelo PSOL e que cada partido deve conduzir suas próprias definições eleitorais.
Com o início oficial da campanha neste domingo (16), os candidatos ao governo de Pernambuco passam a intensificar as agendas de rua e a disputa pelo eleitorado estadual.