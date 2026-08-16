João Campos inicia campanha com críticas à gestão de Raquel Lyra na saúde e reforça aliança com Lula
Candidato criticou superlotação e problemas estruturais nos hospitais e disse que Lula confirmou viagem ao Estado durante a campanha
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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) iniciou oficialmente a campanha eleitoral, neste domingo (16), direcionando o discurso para críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) na saúde e reforçando a associação de sua candidatura com a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Durante atos no Cabo de Santo Agostinho e no Recife, o ex-prefeito fez referências à superlotação e aos problemas estruturais enfrentados por unidades da rede estadual. João também afirmou que Lula confirmou uma visita a Pernambuco durante a campanha e antecipou que o presidente deverá pedir votos para a chapa da Frente Popular.
A programação da largada começou ainda às 23h30 do sábado (15), antes do início oficial da campanha, no Morro da Conceição. Depois da meia-noite, João participou de um adesivaço no comitê central, no bairro do Poço da Panela.
Críticas à saúde estadual
A saúde foi escolhida por João como primeira pauta para a apresentação de propostas na campanha. O candidato socialista visitou o Hospital da Criança do Recife, última obra que inaugurou como Prefeito do Recife.
No local, o candidato prometeu construir quatro hospitais caso seja eleito. A principal proposta é o Hospital Geral Metropolitano, unidade de 900 leitos prevista para a divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes.
Segundo os números apresentados pela campanha, o hospital teria cinco mil profissionais e investimento estimado em R$ 750 milhões. João afirmou que pretende executar a obra em parceria com o Governo Federal e com a bancada pernambucana no Congresso.
Além da unidade metropolitana, o candidato reiterou propostas para a construção do Hospital da Criança do Agreste, em Caruaru; do Hospital Geral do Araripe, em Araripina; e do Hospital Geral do Vale do São Francisco, em Petrolina.
Durante discurso em Brasília Teimosa, João utilizou as propostas para estabelecer um contraste com a situação atual da rede estadual. Embora não tenha citado nominalmente Raquel Lyra, o candidato afirmou que uma gestão comandada por ele não teria superlotação nem problemas estruturais nos hospitais.
“A gente vai mostrar como é que se cuida, porque no nosso governo não vai ter teto caindo em cima das pessoas, não vai ter superlotação, vai ter cuidado e trabalho”, declarou.
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Reforço da aliança com Lula e possibilidade de visita do presidente
A vinculação com Lula foi o segundo eixo explorado por João no primeiro dia de campanha. Em Brasília Teimosa, o candidato pediu votos conjuntamente para o presidente e para os candidatos ao Senado da Frente Popular, Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).
A escolha de Brasília Teimosa para o primeiro grande ato da campanha no Recife também foi associada ao presidente. Em janeiro de 2003, logo após assumir o primeiro mandato, Lula visitou a comunidade, onde parte dos moradores ainda vivia em palafitas.
“Foi aqui em Brasília Teimosa que Lula começou o seu primeiro governo. E é aqui onde a gente começa a nossa caminhada no Recife”, disse João.
Além de Humberto e Marília, participou do ato a senadora Teresa Leitão (PT), líder do Governo Lula no Senado.
À imprensa, João afirmou que o presidente confirmou uma visita a Pernambuco durante a campanha, mas disse que a data ainda está sendo definida.
O candidato esteve em Brasília na última semana para uma gravação com Lula. Humberto Costa e Marília Arraes também participaram das gravações. Segundo João, o vídeo deverá trazer um pedido de voto do presidente para sua candidatura.
“Ele confirmou a vinda. Já tinha dito várias vezes que viria. Agora, na gravação, confirmou que viria”, declarou.
Atos de rua
A primeira caminhada do domingo ocorreu em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. João esteve acompanhado do prefeito Lula Cabral (PDT), do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), Humberto, Marília e lideranças locais.
À tarde, João realizou uma segunda caminhada em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Durante o ato, apresentou realizações de sua gestão na capital como credencial para governar o Estado e afirmou que pretende adotar uma campanha baseada no contato direto com os eleitores.
“Eu não saía de casa para brigar contra uma pessoa. Eu saía de casa para brigar e ganhar do problema, para buscar solução, para trazer esperança e realização para a vida das pessoas”, disse.
A agenda foi encerrada na inauguração do comitê eleitoral do deputado federal e candidato à reeleição Carlos Veras (PT), no bairro da Soledade, área central do Recife.
Sabatina no SJCC
Nesta segunda-feira (17), João Campos será o primeiro entrevistado da sabatina promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os candidatos ao Governo de Pernambuco.
A entrevista está marcada para as 11h, com transmissão em todas as plataformas digitais do SJCC.
Agenda
Além da sabatina no SJCC, o candidato também cumpre agendas no Curado, Zona Oeste do Recife, em um encontro com candidatos a deputado e lideranças, e também participa de evento em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana.