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Política | Notícia

João Campos inicia campanha com críticas à gestão de Raquel Lyra na saúde e reforça aliança com Lula

Candidato criticou superlotação e problemas estruturais nos hospitais e disse que Lula confirmou viagem ao Estado durante a campanha

Por Pedro Beija Publicado em 16/08/2026 às 20:34 | Atualizado em 16/08/2026 às 21:11
Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos iniciou campanha com caminhadas no Recife e no Cabo de Santo Agostinho, ao lado da chapa majoritária
Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos iniciou campanha com caminhadas no Recife e no Cabo de Santo Agostinho, ao lado da chapa majoritária - Edson Holanda, Marlon Diego/ Frente Popular de Pernambuco

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) iniciou oficialmente a campanha eleitoral, neste domingo (16), direcionando o discurso para críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) na saúde e reforçando a associação de sua candidatura com a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante atos no Cabo de Santo Agostinho e no Recife, o ex-prefeito fez referências à superlotação e aos problemas estruturais enfrentados por unidades da rede estadual. João também afirmou que Lula confirmou uma visita a Pernambuco durante a campanha e antecipou que o presidente deverá pedir votos para a chapa da Frente Popular.

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A programação da largada começou ainda às 23h30 do sábado (15), antes do início oficial da campanha, no Morro da Conceição. Depois da meia-noite, João participou de um adesivaço no comitê central, no bairro do Poço da Panela.

Críticas à saúde estadual

A saúde foi escolhida por João como primeira pauta para a apresentação de propostas na campanha. O candidato socialista visitou o Hospital da Criança do Recife, última obra que inaugurou como Prefeito do Recife.

No local, o candidato prometeu construir quatro hospitais caso seja eleito. A principal proposta é o Hospital Geral Metropolitano, unidade de 900 leitos prevista para a divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Segundo os números apresentados pela campanha, o hospital teria cinco mil profissionais e investimento estimado em R$ 750 milhões. João afirmou que pretende executar a obra em parceria com o Governo Federal e com a bancada pernambucana no Congresso.

Além da unidade metropolitana, o candidato reiterou propostas para a construção do Hospital da Criança do Agreste, em Caruaru; do Hospital Geral do Araripe, em Araripina; e do Hospital Geral do Vale do São Francisco, em Petrolina.

Durante discurso em Brasília Teimosa, João utilizou as propostas para estabelecer um contraste com a situação atual da rede estadual. Embora não tenha citado nominalmente Raquel Lyra, o candidato afirmou que uma gestão comandada por ele não teria superlotação nem problemas estruturais nos hospitais.

“A gente vai mostrar como é que se cuida, porque no nosso governo não vai ter teto caindo em cima das pessoas, não vai ter superlotação, vai ter cuidado e trabalho”, declarou.

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Reforço da aliança com Lula e possibilidade de visita do presidente

A vinculação com Lula foi o segundo eixo explorado por João no primeiro dia de campanha. Em Brasília Teimosa, o candidato pediu votos conjuntamente para o presidente e para os candidatos ao Senado da Frente Popular, Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).

A escolha de Brasília Teimosa para o primeiro grande ato da campanha no Recife também foi associada ao presidente. Em janeiro de 2003, logo após assumir o primeiro mandato, Lula visitou a comunidade, onde parte dos moradores ainda vivia em palafitas.

“Foi aqui em Brasília Teimosa que Lula começou o seu primeiro governo. E é aqui onde a gente começa a nossa caminhada no Recife”, disse João.

Além de Humberto e Marília, participou do ato a senadora Teresa Leitão (PT), líder do Governo Lula no Senado.

À imprensa, João afirmou que o presidente confirmou uma visita a Pernambuco durante a campanha, mas disse que a data ainda está sendo definida.

O candidato esteve em Brasília na última semana para uma gravação com Lula. Humberto Costa e Marília Arraes também participaram das gravações. Segundo João, o vídeo deverá trazer um pedido de voto do presidente para sua candidatura.

“Ele confirmou a vinda. Já tinha dito várias vezes que viria. Agora, na gravação, confirmou que viria”, declarou.

Atos de rua

A primeira caminhada do domingo ocorreu em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. João esteve acompanhado do prefeito Lula Cabral (PDT), do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), Humberto, Marília e lideranças locais.

À tarde, João realizou uma segunda caminhada em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Durante o ato, apresentou realizações de sua gestão na capital como credencial para governar o Estado e afirmou que pretende adotar uma campanha baseada no contato direto com os eleitores.

“Eu não saía de casa para brigar contra uma pessoa. Eu saía de casa para brigar e ganhar do problema, para buscar solução, para trazer esperança e realização para a vida das pessoas”, disse.

A agenda foi encerrada na inauguração do comitê eleitoral do deputado federal e candidato à reeleição Carlos Veras (PT), no bairro da Soledade, área central do Recife.

Sabatina no SJCC

Nesta segunda-feira (17), João Campos será o primeiro entrevistado da sabatina promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os candidatos ao Governo de Pernambuco.

A entrevista está marcada para as 11h, com transmissão em todas as plataformas digitais do SJCC.

Agenda

Além da sabatina no SJCC, o candidato também cumpre agendas no Curado, Zona Oeste do Recife, em um encontro com candidatos a deputado e lideranças, e também participa de evento em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana.

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