Ao vivo: João Campos abre série de sabatinas do Sistema Jornal do Commercio; acompanhe

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Primeiro ato midiático da campanha, sabatina será transmitida ao vivo pelos canais do Sistema Jornal do Commercio

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O candidato João Campos (PSB), da Frente Popular de Pernambuco, abre nesta segunda-feira (17) a série de sabatinas promovidas pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os candidatos ao Governo de Pernambuco. O encontro, primeiro ato midiático da campanha, será transmitido ao vivo e colocará o socialista diante de perguntas sobre propostas, trajetória política e os principais desafios do Estado.

A sabatina será das 11h às 12h, com participação dos jornalistas Natália Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho, e poderá ser acompanhada pela Rádio Jornal, pela TV Jornal e pela TV Jornal Interior, além dos canais digitais do SJCC. Na sequência, o SJCC recebe Ivan Moraes (18/08) e Raquel Lyra (20/08); a ordem das sabatinas foi definida por sorteio na presença de representantes das candidaturas.

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Sobre João Campos

Aos 32 anos, João Campos chega à disputa pelo Palácio do Campo das Princesas após três eleições. Em 2018, foi eleito deputado federal com 460.387 votos; em 2020, venceu a disputa pela Prefeitura do Recife no segundo turno; e, em 2024, foi reeleito no primeiro turno com 78,11% dos votos válidos. Filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto do ex-governador Miguel Arraes, ele renunciou à Prefeitura do Recife em abril deste ano para concorrer ao Governo de Pernambuco.

Na quarta disputa eleitoral da carreira, João Campos apresenta como algumas das principais bandeiras a ampliação da infraestrutura e da mobilidade. Entre as propostas anunciadas durante a construção do programa estão a duplicação da BR-232 até Arcoverde, das rodovias PE-60, PE-90 e BR-408, a retomada da Transnordestina em duas frentes e a construção do trecho norte do Arco Metropolitano. Na área de educação e tecnologia, o candidato propõe 10 mil vagas gratuitas de ensino superior na área de tecnologia para estudantes da rede pública.

Na área social, entre as propostas apresentadas estão a criação de delegacias da Mulher com funcionamento 24 horas, a implantação de 20 mil tornozeleiras eletrônicas para monitoramento de agressores com medidas protetivas, além de medidas voltadas à redução de impostos e à ampliação do acesso à água no interior. João também propôs isenção de IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas. O programa de governo vinha sendo construído a partir de plenárias e consultas à população realizadas pelo projeto “Chega Junto Pernambuco”.

Além das propostas, o patrimônio declarado pelo candidato à Justiça Eleitoral também integra o perfil da candidatura. João Campos informou possuir R$ 2.892.723,46 em bens para a eleição de 2026.

