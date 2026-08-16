Flavio: 'Vou fazer corte nos impostos, na burocracia, na corrupção e nos carguinhos petistas'
Ao dizer várias vezes que "o Brasil vai vencer", o senador disse que pretende organizar as contas do País e tirar "do vermelho", no sentido dúbio
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No primeiro ato oficial de campanha, na praia de Copacabana, no Rio, Flávio Bolsonaro (PL) disse que pretende fazer um 'tesouraço' a partir dr 2027. "O Brasil vai vencer porque farei um tesouraço em 2027, com corte de impostos, na burocracia e na corrupção, além de corte nos 'carguinhos' do PT que mamam nas tetas do governo", afirmou.
Ao dizer várias vezes que "o Brasil vai vencer", o senador disse que pretende organizar as contas do País e tirar o Brasil "do vermelho", no sentido dúbio de sanar as finanças e tirar a gestão petista do poder.
No discurso feito em cima de um carro de som, Flávio disse que vai indicar quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF), segundo ele "homens e mulheres" que serão contra aborto e contra legalização das drogas.
Ele voltou a citar o que classifica de perseguição ao seu pai, Jair Bolsonaro, e lembrou que não ele foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes de foi impedido de passar o dia dos Pais com os filhos.
Antes de encerrar a fala, Flávio disse ainda que é o único que pode se sentar com Estados Unidos, China, India e Israel para negociar e fechar acordos comerciais.
O senador e candidato à presidência da República afirmou que vai trabalhar com a verdade para se aproximar do eleitor mais moderado. A declaração foi dada em rápida conversa com jornalistas após o lançamento oficial da campanha na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio.
"A gente vai trabalhar com a verdade sempre. É isso que o eleitor quer ouvir de nós candidatos. Trabalhar com a verdade, trabalhar com aquilo que se a gente acredita", declarou, ao ser questionado sobre a estratégia para atrais o eleitor ao centro.
Flávio discursou por cerca de 30 minutos em um trio elétrico na Avenida Atlântica, palco de mobilizações bolsonaristas. Ele fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT, defendeu o combate ao crime organizado e a classificação dos grupos como terrorismo, e atacou a condução do governo na economia.
Durante o discurso, o senador puxou coro de "Volta, Bolsonaro" e reproduziu um áudio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se dirigindo aos eleitores. Ele vestia uma camisa verde e amarela com os dizeres "Meu partido é o Brasil" e usava colete à prova de balas.
Também participaram o candidato a vice-presidente, Alfredo Gaspar (PL), o candidato ao governo do Rio, Douglas Ruas (PL), os candidatos do PL ao Senado, Carlos Portinho e Carlos Jordy, e demais integrantes do PL fluminense.