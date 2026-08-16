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Política | Notícia

'Aqui é eleição raiz, não é sabor eleição', diz Caiado em Goiás

Caiado passará por Cidade Ocidental (GO) e finalizará a carreata no município de Luziânia (GO), na chácara do prefeito Diego Sorgatto (União Brasil)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/08/2026 às 16:51
Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência
Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência - SECOM-GO/DIVULGAÇÃO

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Ao encerrar a sua passagem pelo município de Novo Gama (GO), o candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que em Goiás a eleição é "raiz", e não "sabor eleição". As declarações ocorreram há pouco, neste domingo, 16, enquanto realiza uma carreata de lançamento da sua campanha.

"Eleição em Goiás é chapa quente. Aqui não é aquela eleição morna, não. Aqui é eleição raiz, não é sabor eleição", declarou a jornalistas, antes de entrar no carro para continuar a carreata em Valparaíso (GO).

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Lançamento

Enquanto Caiado percorre seis municípios periféricos de Goiás, no entorno do Distrito Federal, seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) lançou a sua campanha em um ato na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mobilizou apoiadores em seu berço político, o município de São Bernardo do Campo (SP).

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Depois de Valparaíso, Caiado passará por Cidade Ocidental (GO) e finalizará a carreata no município de Luziânia (GO), na chácara do prefeito Diego Sorgatto (União Brasil), onde concederá nova entrevista coletiva de imprensa.

 

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