Raquel Lyra lança plano de governo na véspera do início da campanha e aposta em saúde, educação e segurança
Documento para novo mandato reúne promessas de ampliação da rede de saúde, construção e requalificação de unidades, além de continuidade de ações
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A governadora Raquel Lyra (PSD) lançou, neste sábado (15), um dia antes do início oficial da campanha eleitoral de 2026, o plano de governo que servirá de base para a tentativa de reeleição ao Governo de Pernambuco. O documento, elaborado para o período de 2027 a 2030, reúne propostas para áreas como educação, ciência e tecnologia, saúde, segurança pública, cidadania e direitos humanos e procura apresentar uma agenda de continuidade das ações iniciadas no primeiro mandato, ao mesmo tempo em que incorpora novas promessas de expansão da estrutura estadual.
Na educação, o plano parte de um diagnóstico feito pela própria gestão sobre a situação encontrada em 2023 e coloca a ampliação da oferta de vagas, a melhoria da aprendizagem e a valorização dos profissionais entre as prioridades. A candidata promete dar continuidade ao programa Juntos pela Educação, apresentado pelo governo como o maior programa de requalificação da rede pública estadual, além de avançar na expansão do ensino em tempo integral. Entre as metas está a construção de 250 novas creches, em uma frente que também é associada à ampliação da autonomia das mulheres e à redução do déficit histórico de vagas para a primeira infância.
O documento também busca associar a política educacional à agenda de desenvolvimento econômico. Na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, Raquel promete manter e ampliar investimentos no setor por meio do Inova PE, programa que, segundo o plano, reúne mais de R$ 1 bilhão em recursos. A proposta prevê ainda o fortalecimento da Universidade de Pernambuco (UPE), da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) e dos programas de apoio às instituições municipais de ensino superior.
Entre as iniciativas citadas está a ampliação dos investimentos no Porto Digital, no Recife, com a previsão de elevar os repasses estaduais para R$ 44,5 milhões. O plano também estabelece a expansão dos Armazéns da Criatividade para o interior, o estímulo a startups e a modernização do Parque Tecnológico Industrial (Parqtel), além de programas voltados à participação de mulheres no ecossistema de inovação. A estratégia apresentada pela governadora é aproximar universidades, empresas e poder público para transformar tecnologia em instrumento de geração de emprego e renda e de enfrentamento de problemas urbanos e sociais.
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Na saúde, o plano de governo concentra uma parcela significativa das propostas em obras e ampliação da capacidade da rede estadual. A candidata promete concluir a requalificação do Hospital da Restauração (HR), no Recife, além de finalizar ou avançar nas obras dos hospitais Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, e Regional do Agreste, em Caruaru. Também estão previstas intervenções nos hospitais Oswaldo Cruz, Agamenon Magalhães, Otávio de Freitas e Barão de Lucena, além da conclusão do novo prédio do Procape, com novos leitos de enfermaria e UTI e a implantação de um Centro de Reabilitação Cardiovascular.
A interiorização aparece como um dos principais eixos da política de saúde proposta para o segundo mandato. O plano prevê a ampliação dos serviços em Petrolina, a construção de um novo hospital municipal na cidade, além da conclusão de maternidades em Ouricuri, Igarassu, Garanhuns e Serra Talhada. A estratégia também inclui a requalificação de hospitais regionais para reduzir a pressão sobre as unidades da Região Metropolitana do Recife e ampliar a oferta de atendimento de média e alta complexidade fora da capital.
A saúde materno-infantil ganha uma frente específica, com a promessa de consolidar programas como o Colo de Mãe e o Útero é Vida, além de manter as Carretas da Mulher Pernambucana. O plano estabelece ainda metas de ampliação da telemedicina, integração dos prontuários eletrônicos por meio da Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS), expansão da vacinação e fortalecimento da atenção primária em parceria com os municípios.
Outro segmento contemplado é o atendimento às pessoas com deficiência e às famílias de crianças com transtorno do espectro autista (TEA). A proposta prevê apoiar os municípios na criação de espaços especializados, estabelecer um programa de acolhimento e acompanhamento integrado para famílias de crianças com TEA e outras condições do neurodesenvolvimento e ampliar o atendimento odontológico especializado para esse público. Também estão previstas a conclusão de unidades de atendimento em Caruaru, Serra Talhada e Petrolina e a ampliação da oferta de tecnologias assistivas.
Na segurança pública, Raquel propõe dar continuidade ao programa Juntos pela Segurança e ampliar a integração entre as forças estaduais, municípios e União. O plano prevê concursos para recomposição dos efetivos, investimentos em inteligência e infraestrutura e a expansão do sistema de videomonitoramento, com câmeras dotadas de inteligência artificial e reconhecimento de placas nos centros de operação do Recife, Caruaru e Petrolina.
A candidata também estabelece como metas a conclusão de sete novos batalhões da Polícia Militar, a implantação do 4º Batalhão Integrado Especializado (Biesp), novas sedes de delegacias e a estruturação de complexos de Polícia Científica no interior. O documento inclui ainda a conclusão de unidades do Corpo de Bombeiros e o fortalecimento do Grupamento Tático Aéreo (GTA), além da modernização do Hospital da Polícia Militar.
No sistema penitenciário, a promessa é enfrentar o déficit histórico de vagas com a conclusão de obras em Araçoiaba e Itaquitinha, além da construção do novo Complexo Prisional de Tacaimbó. O plano prevê também ampliar a educação, a qualificação profissional e as oportunidades de trabalho para a população carcerária, em uma tentativa de combinar expansão da estrutura física com medidas de ressocialização.
O lançamento do documento ocorre no momento em que a disputa pelo Palácio do Campo das Princesas entra oficialmente na fase de campanha. Raquel chega à largada da eleição como candidata à reeleição e terá o prefeito do Recife, João Campos (PSB), como um dos principais adversários.