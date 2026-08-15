"Diga a todo mundo que eu fico", diz Ivan Moraes ao confirmar candidatura

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Na fala, o candidato também convidou para a sua agenda de compromissos para os próximos dias quando começa oficialmente a campanha

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Durante coletiva de imprensa realizada neste sábado (15), na sede do PSOL, no Recife, o deputado estadual Ivan Moraes confirmou a disposição de permanecer na disputa política e convocou apoiadores para a campanha que, segundo ele, começa oficialmente neste domingo (16).

Em tom de mobilização, o parlamentar afirmou: “Se é para o bem do povo e a felicidade geral de Pernambuco, diga a todo mundo que eu fico”. A declaração foi acompanhada de uma defesa enfática de suas convicções políticas. “Não abro mão do socialismo e da revolução”, repetiu Ivan.

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Ivan também utilizou a coletiva para reconstruir a trajetória que, segundo ele, o levou da militância social à disputa eleitoral. Filiado ao PSOL desde 2016, após atuação em movimentos sociais e organizações da sociedade civil, o candidato afirmou que decidiu entrar na política institucional diante da percepção de que a atuação nas ruas não seria suficiente para alterar a estrutura de poder. A primeira candidatura veio naquele mesmo ano, quando disputou uma vaga na Câmara do Recife.



Ao falar sobre os dois mandatos como vereador, Ivan afirmou que buscou adotar um modelo de atuação baseado em participação popular e transparência. Ele também voltou a mencionar a decisão de não disputar a eleição de 2024, quando apoiou outras candidaturas. Na avaliação do candidato, a escolha fazia parte de uma tentativa de evitar a reprodução de estruturas tradicionais da política. “Eu não queria ser um bom vereador apenas. Eu precisava fazer um mandato que pudesse mostrar para as pessoas que dá para fazer política de um jeito diferente”, declarou.

Sem citar diretamente os adversários, o deputado criticou o que chamou de “velhas oligarquias” e questionou projetos associados a privatizações e intervenções ambientais. A estratégia também passa pela composição da chapa do PSOL com outras forças do campo progressista.





A candidatura, no entanto, chega às eleições depois de uma disputa nos bastidores sobre a permanência do nome de Moraes na corrida eleitoral. O deputado afirmou ter sofrido pressão do PSB para desistir da candidatura e atribuiu ao PSOL a decisão de manter sua posição. Segundo ele, o diretório estadual da legenda aprovou seu nome por unanimidade. Fontes ouvidas pelo Jornal do Commercio, relataram que o PT também teria procurado a direção nacional do PSOL para tratar da candidatura, em uma movimentação que teria sido solicitada pelo PSB.

Na fala, o candidato também convidou para a sua agenda de compromissos para os próximos dias quando começa oficialmente a campanha. Segundo Ivan, ele participará da inauguração do comitê de Jones Manoel entre outros compromissos.