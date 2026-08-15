"Ainda acredito que o PSOL não cederá a essa chantagem", diz Ivan Moraes após Túlio Gadêlha defender candidatura ao Governo de PE
O PSB, comandado nacionalmente pelo ex-prefeito do Recife, João Campos, tem pressionado pela retirada do nome de Ivan
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Às vésperas do início oficial da campanha eleitoral de 2026, a candidatura de Ivan Moraes (PSOL) ao Governo de Pernambuco voltou a ficar no centro das articulações políticas. Neste sábado (15), último dia para que partidos, federações e coligações apresentem à Justiça Eleitoral os pedidos de registro, até as 19h, o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), que disputará o Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), saiu em defesa da permanência do psolista na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas. Em resposta, Ivan agradeceu a manifestação e afirmou ainda acreditar que o PSOL não irá ceder ao que classificou como “chantagem”.
Em uma publicação nas redes sociais, Túlio afirmou estar acompanhando as notícias sobre uma possível retirada da candidatura de Ivan pelo PSB. Apesar de reconhecer que estará em palanques diferentes de Ivan durante a eleição, o deputado disse considerar a presença de Ivan importante para o debate eleitoral em Pernambuco. “Mesmo estando em palanques diferentes, eu sou candidato ao Senado do Governo da Raquel, mas eu não acredito que isso esteja acontecendo”, declarou.
Na sequência, destacou a capacidade do ex-vereador do Recife de discutir os problemas do Estado e apresentar propostas. “Com um cara como o Ivan, eu conheço a postura, a capacidade de ele debater Pernambuco, os problemas sociais, de discutir soluções, de agregar gente”, afirmou.
Túlio também fez um apelo direto ao colega. “Ivan, toda a força, a sua candidatura é fundamental para o enriquecimento do debate e para o fortalecimento da democracia. Eu quero muito”, escreveu. A manifestação ocorre em meio a uma disputa interna no campo da esquerda sobre a manutenção da candidatura própria do PSOL em Pernambuco.
O PSB, comandado nacionalmente pelo ex-prefeito do Recife, João Campos, tem pressionado pela retirada do nome de Ivan. A movimentação, segundo relatos publicados nos últimos dias, também envolve negociações entre as direções nacionais dos partidos e alianças em outros estados.
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Ivan respondeu à publicação de forma breve, mas com uma mensagem de forte teor político. “Agradeço a solidariedade, deputado. Ainda acredito que o PSOL não cederá a essa chantagem”, afirmou. A declaração afirma a disposição do candidato de permanecer na disputa e ocorre justamente no limite do prazo para que a legenda formalize ou retire a candidatura perante a Justiça Eleitoral.
O impasse ganha ainda mais peso pelo calendário eleitoral. O sábado (15) é o último dia para que partidos, federações e coligações solicitem o registro das candidaturas para governador, vice-governador, senador e deputados, com prazo final às 19h. Já no domingo (16) marca o início formal da campanha.
Até o encerramento do prazo, portanto, o cenário ainda pode sofrer alterações.